Det danske amatørlandslaget slapp med tre baklengs, nå venter Wales

FOTBALL 2018-09-05T20:38:29Z

(Slovakia-Danmark 3–0) Aldri har vel danskene stilt et dårligere lag i en offisiell landskamp. Trolig blir det Nations League-kamp mot Wales for denne gjengen på søndag.

Publisert: 05.09.18 22:38 Oppdatert: 05.09.18 22:57

Men dette, en blanding av 2. divisjonsspillere og futsal-spillere, er hva danskene klarte å raske sammen til møtet mot Marek Hamsik og Slovakia i kveld ettersom de danske fotballstjernene boikotter landslaget.

Åge Hareide og assistenten Jon Dahl Tomasson fikk fri. Dermed ble det John «Faxe» Jensen som fikk oppdraget med å lede «amatørlandslaget» borte mot Slovakia. Han fikk én dag på å forberede spillerne på landslagsdebuten.

Uenighet mellom de danske fotballproffene og forbundet om de kommersielle rettighetene endte med at Danmark mønstret et lag med 11 debutanter fra 2. divisjon og den danske futsal-serien til kveldens privatkamp.

Futsal-keeper i mål

De ukjente danskene med vanlige jobber på dagtid, holdt nullen i 10 minutter. Da fikk Adam Nemec gå opp helt alene på bakerste stolpe og headet enkelt inn ballen bak Christoffer Haagh, futsal-keeperen som vikarierte for Kasper Schmeichel i kveld.

Sett denne? Krise i Danmark: Skal spille to kamper uten Hareide

Albert Rusnak økte til 2–0 seks minutter før pause da han fikk skyte upresset fra 9–10 meter. Keeper Haagh fikk en hånd på den ballen, men skuddet var for hardt.

Utover i 2. omgang ble danskene naturlig nok spilt lave. Men slovakene måtte ha hjelp for å få 3–0-målet. Det kom i 81. minutt da en Danmark-forsvarer satte ballen i eget mål.

Under tittelen «Danske vikarer døde med støvlene på» skriver danske EkstraBladet følgende:

«Det var måske den sorteste dag for DBU i unionens 129-årige historie. Helt uden sidestykke for Danmarks største idrætsforbund at stille med et hold med spillere fra ’røven af 2. division’ og Danmarksserien. Læg dertil en trup med seks spillere fra futsal-landsholdet.»

Wales neste?

Nå er det bare å restituere. Dersom ikke DBU og proffspillerne blir enige, skal disse gutta i aksjon igjen søndag. Da venter Wales i Nations League-kamp...

DBU-formann Jesper Møller har tidligere slått fast at det ikke blir forhandlet med Spillerforeningene når det spilles landskamper. Derfor gjenopptas forhandlingene først mandag, melder EkstraBladet.

Beskjeden om at det ikke ble landskamp for proffene i kveld nådde ikke alle. Planen var at spillerne skulle møtes på flyplassen i Wien, men bare én spiller dukket opp: Pione Sisto. Han hadde ikke fått med seg beskjeden fra DBU.

- Jeg har fått mange beskjeder på min telefon de siste dagene, men jeg har ikke lest alle. En av dem kan være fra spillerforeningen, sier Sisto til TV3 Sport.