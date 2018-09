Dette er 19-åringen som kastes inn i Brann-buret: – En ekstrem påkjenning

BERGEN (VG) Med hele Bergen sultne på seriegull, skal en 19 år gammel keeper med én offisiell eliteseriekamp stenge igjen bakover for Brann.

– Det blir manndomsprøven for min del ja, du kan jo si det sånn.

Markus Olsen Pettersen er rolig som skjæra på tunet når han prater med VG på Brann Stadion etter fredagens trening. Men det er litt av et ansvar 19-åringen får i Samuel Radlingers skadefravær fremover.

Kommentator i Bergens Tidende , Anders Pamer , mener det er vanskelig å sette seg inn i hva slags press det unge talentet står overfor.

– Det er en helt ekstrem påkjenning å utsette noen for. Hvis han driter seg ut, så kan det i ytterste konsekvens føre til at Brann taper seriegullet.

Det skal sies at han har spilt én eliteseriekamp for klubben: fjorårssesongens siste kamp hjemme mot Tromsø. Da slapp han inn to mål på de totalt tre skuddene han fikk mot seg.

– Skjønner ikke at andre skjelver

Tenåringen fra Askøy, 20 minutter utenfor Bergen, har som de fleste andre unge fotballspillere drømt å spille for Brann. Men at han skulle få sin første ordentlige mulighet til å vokte buret når klubben kjemper om eliteseriegull og ligger to poeng bak Rosenborg – det hadde han nok ikke forventet.

Førstekeeper Radlinger er forventet å være ute i flere kamper og i Bergen har det blitt spekulert i om Olsen Pettersen er klar for oppgaven.

– Jeg er klar. Jeg skjelver ikke. Så jeg skjønner ikke hvorfor andre skjelver, sier han og smiler lurt.

– Jeg føler jeg har tatt steg og blitt mer voksen både i garderoben og på feltet. Jeg tar nok mer ansvar. Men jeg er fortsatt 19 år, da.

Nilsen føler seg trygg

Lars Arne Nilsen , som nettopp signerte ny kontrakt med Brann , forteller at hele laget er med på å støtte opp under den ferske keeperen.

– Vi skal ufarliggjøre det så godt vi kan for han, sier han til VG.

Treneren snur om på det hele og beskriver en tropp med full tillit til unggutten.

– Han har spilt med gutta i flere år og har også landskamper. Han er proff. Vi er ikke redde for han i det hele tatt. Han kommer til å løse dette her på sin måte.

– Det mentale er utfordringen

Anders Pamer, som tilbringer mye tid rundt Brann-troppen som lokal journalist, vil også rose gutten som lenge har blitt sett på som et stort keepertalent.

– Han er en veldig, veldig god keeper. Han har ekstreme egenskaper på strek og god reaksjonsevne.

Men likevel:

– Dette er hans livs største utfordring. Det innrømmet han selv til meg her om dagen også. Det blir ikke bare én, men to ilddåper. Først hjemme mot Sandefjord, så borte mot Tromsø.

Kommentatoren mener det er den mentale biten av det som må løses for at Markus Olsen Pettersen skal komme seg helskinnet gjennom det hele. Og det tror han også at han gjør.

– Han slår meg som en kald fisk sånn rent mentalt, og det håper jeg vil hjelpe ham.

– Jeg er klar

Men tross praten i byen, skriveriene fra mediene og situasjonen Brann er i opp mot serieinnspurten – 19-åringen fra Askøy gleder seg.

– Alt det folk skriver i pressen og hva andre sier, er ikke noe jeg bruker energi på. For meg er dette først og fremst en sjanse til å vise meg fram og gjøre noen gode kamper.

– Det er jo en drøm for meg som lokal gutt å få spille for Brann. Jeg gleder meg veldig til å komme utpå der, sier han.

Og selv om debuten kom allerede i fjor og han virker rolig og behersket på utsiden, så må han innrømme:

– Det betyr mer nå. Dette er noe helt annet.