Thomas Lehne Olsen får en kamps karantene for «jævla dommerfaen»

FOTBALL 2018-09-11T16:58:37Z

Thomas Lehne Olsen må stå over Lillestrøms skjebnekamp mot Start etter å ha fått én kamps karantene av Norges Fotballforbund.

Publisert: 11.09.18 18:58 Oppdatert: 11.09.18 19:19

Det meddeler Fotballforbundet på sine nettsider .

Det var i et pauseintervju med Eurosport under kampen mot Vålerenga 2. september at spissen kritiserte dommerne, og brukte karakteristikken «jævla dommerfaen».

Disiplinærutvalget skriver i sin beslutning at «Det er på det rene at uttalelsen rammes av begrepet «upassende uttalelser til media» i NFFs reaksjonsreglement.»

Lillestrøm reiser søndag til Kristiansand, i det som blir en nøkkelkamp i nedrykkskampen mot Kjetil Rekdals Start. LSK ligger på 13. plass, mens sørlendingene kun er to poeng bak på 15. plass, en plassering som gir nedrykk.

Der må de altså klare seg uten sin toppscorer som har gjort ni mål i Eliteserien denne sesongen, men som også har gått for tidlig i en rekke anledninger:

Disiplinærutvalget skriver videre at det er to formildende omstendigheter som gjør at han bare får én kamps karantene:

Han beklaget på tidligste anledning, og det uoppfordret. Intervjuerens oppfølging til en viss grad ha fremprovosert spillerens uttalelser. Eurosports Jonas Bergh Johnsen har tatt selvkritikk for sitt spørsmål til LSK-spissen .

I 2016 fikk John Arne Riise to kampers karantene etter at hans fornærmelser av dommeren ble plukket opp av et kamera og sendt på TV. Lillestrøm har anledning til å anke avgjørelsen.

