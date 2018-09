Haaland første tenåring på 17 år med tosifret: – Mål med høyre er gull

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Molde 1-2) Han er den første tenåringen i sin egen levetid med tosifret antall mål i eliteserien. Erling Braut Haaland (18) senket Strømsgodset ned i bunngjørma.

Moldes spissjuvel ble født sommeren 2000. Den sesongen scoret 18-årige Trond Fredrik Ludvigsen 10 mål for Bodø/Glimt. I 2001 gjentok han det samme som 19-åring. Siden har ingen tenåringer scoret et tosifret antall seriemål på en sesong.

Det tok bare 10 minutter før Molde avslørte Strømsgodset svakheter. En aggressiv Marcus Pedersen holdt på å vinne ballen fra Molde-keeper Andreas Linde rett i forkant. Men resten var langt fra like aggressivt fra hjemmelagets side.

Etzaz Hussain fikk storme fritt gjennom midtbanen. Han fant det unge godstoget fra Jæren med en utmerket stikkpasning. Dermed satte Erling Braut Haaland inn sitt seriemål nummer 10 med en høyrefot som han ikke scorer ofte med.

– Det var et fint mål, et mål med høyre er gull, det var dags for det, sa Molde-spissen til Eurosport i pausen. Nummer to kom aldri. Haaland fikk en smell i kneet og måtte halte ut 11 minutter før slutt.

Det tok bare syv minutter før Molde scoret nummer to. Eirik Hestad fikk like fritt spillerom som Hussain. Han han fant ikke Haaland, men smalt selv ballen inn bak Espen Bugge Pettersen.

Strømsgodset mistet helt presset i midtbaneleddet og Molde-angriperne møtte heller ikke mye besluttsomhet i Godsets bakre regioner.

– Vi slipper inn to mål og gjør det vanskelig for oss selv. Jeg synes vi er godt forberedt, men det ser ikke slik ut. Det blir tungt å komme tilbake fra 0–2, sukket Eirik Ulland Andersen til Eurosport etter kampslutt.

Men det skjedde mer i kampens første fjerdedel. Tokmac Nguen tente håpet om hjemmepoeng bare tre minutter etter. Strømsgodsets formspiller satte både Hussain og Vegard Forren ut av spill før han plasserte ballen pent i hjørnet fra 16 meter.

Scoringen irriterte Molde-trener Ole Gunnar Solskjær. Han mener dommer Espen A. Eskås overså en klar hands på Godsets Martin Rønning Øvenstad i forkant av scoringen.

– En soleklar hands. Da blir jeg frustrert, sier Solskjær

Men det var Molde som holdt kontrollen på matchen. Både Håland og Pawel Cibicki hadde avslutninger som skapte trøbbel for Bugge Pettersen.

– Det kunne vært flere, jeg håper på flere den siste omgangen, sa Erling Braut Haaland.

For midt på banen kontrollerte Magnus Wolff Eikrem og Babacar Sarr ballen sammen med Forren og Hussain.

Godset løftet seg etter pause. Kristoffer Tokstad fikk sjansen etter 54 minutter og Andreas Linde fikk trøbbel da Eirik Ulland Andersen dro til med høyrefoten fire minutter senere. Molde-keeperen rakk ikke annet enn å bokse det harde skuddet fra 20 meter.

Linde tok frem sin aller beste redning 10 minutter før slutt da et innlegg fra Ulland Andersen på Molde-målet endret retning. Så satte Mustafa Abdellaoue ballen i Molde-stanga på overtid. Strømsgodset hadde fortjent poeng. Men fikk ingen ting på en kveld både Stabæk og Start vant.

– Vi har marginer med oss på slutten. Vi sto som en bokser i ringen og tok imot slag etter slag. Men heldigvis har vi gode stoppere og en god keeper vi kan takke, innrømmet Ole Gunnar Solskjær til Eurosport.

Godset har ikke vunnet på seks kamper - har tatt tre av de 18 siste mulige poengene - og synker mot bunngjørma.