UVANLIG JOBB: Alexander Sørloth stilte gladelig opp da gamleklubben Rosenborg hadde bruk for han forrige uke. Foto: Westerlund, Åsa

Tre RBK-spillere var i visumtrøbbel - Sørloth ble redningsmann

FOTBALL 2018-09-26T10:29:38Z

I desperasjon, der klokka tikket mot deadline, ringte ledelsen i Rosenborg til Crystal Palace-spissen Alexander Sørloth for å hindre at de måtte reise til Glasgow og møtet med Celtic - uten tre av spillerne sine.

Publisert: 26.09.18 12:29 Oppdatert: 26.09.18 13:06

Historien om Rosenborgs kamp mot klokka, og byråkratiet, for å få visum på spillerne Issam Jebali (26) fra Tunis, Dorde Denic (22) fra Serbia og Besim Serbesic (20) fra Bosnia, er et godt eksempel på dagens globale fotball, der spillere fra alle verdensdeler og kulturer samles i et lag - med de fordeler og ulemper det fører med seg.

VG Live: NM-kvartfinalen RBK-Vålerenga kl. 20.00

I dette tilfellet ble det problematisk. Og redningen ble en gammel RBK-spiller - Alexander Sørloth.

– Det er klart jeg stiller opp og hjelper til. Jeg er jo fortsatt Rosenborg-supporter, sier Alexander Sørloth (22) til VG.

Forvirret? Ikke så rart. Her er hele historien om hvordan Rosenborg, på minuttet, rakk å få tre spillere klare til kampen mot Celtic i Glasgow 20. september.

* 31. august: Spente RBK’ere sitter og ser trekningen til puljene i Europa League 2018/19. De trekker RB Leipzig, Red Bull Salzburg - og Celtic. Noen timer senere kommer oppsett og rekkefølge: Rosenborg skal først til Skottland og møte Celtic.

– Der og da starter problemene, forklarer Rosenborgs spillerkoordinator Harald Pedersen.

Hadde Celtic-kampen, i Skottland, kommet når som helst ellers, så hadde RBK hatt god tid.

GULLKAMPEN: Få alt det siste om gullkampen i Eliteserien

Nå var tiden knapp og gode råd dyre.

Hvorfor?

Problemet ligger på logistikken. For spillere utenfor EU (Jebali, Denic, Serbesic) som skal til Storbritannia må ha visum (Schengen). Og da må de møte opp i Oslo, på «UK Visa Application Centre», med passet sitt, og de må ta fingeravtrykk.

Dette kontoret har kun åpent to dager i uken, torsdager og fredag, og kun mellom klokken 09.00 og 14.30.

* Søndag 2. september spiller Rosenborg mot Haugesund, vinner 1–0. Deretter reiser både Jebali og Serbesic på landslagssamling. Jebali skal helt til Swaziland, sør i Afrika. Denic dro hjem til Serbia.

Dermed forsvinner muligheten for oppmøte på Visa-kontoret torsdag 6. september eller fredag 7. september.

Siste mulighet er da uken etter, torsdag 13. september eller fredag 14. september. Kampen mot Celtic spilles torsdag 20. september. Spillerne komme rett fra landslagssamling og stopper i Oslo. Der gjør de det de skal, men i utgangspunktet er behandlingen for visum på tre uker.

Det har selvsagt ikke Rosenborg.

For å ha mulighet til å få med spillerne sine, betaler RBK såkalt «priority». Da skal det ta tre-fem dager. RBK får beskjed om at dette bør være ordnet «til mandag». Papirene ligger nå i London.

Ingen ting skjer. RBKs ledelse purrer, sportslig leder Stig Inge Bjørnebye er på tråden til kontoret i London. Det er de som skal utstede passene med visum. Tirsdag kommer, og RBK har fortsatt ikke fått passene i posten. De ligger fortsatt i London.

Onsdag, dagen etter altså, er det avreise til Glasgow, Skottland.

I desperasjon bestiller Rosenborg, tirsdag, fly til en av sine ansatte, Vegard Skorstad. Han skal da, etter planen, lande på Heathrow tidsnok til å rekke å hente passene. For kontoret i Croyden, London, stenger klokka fem. Hvis ikke passene er hentet innen den tid, så må de tre RBK-spillerne bli hjemme.

Skorstads fly blir forsinket. Og da RBKs mann lander på Heathrow, ser han at han kanskje ikke rekker dette, og ringer i desperasjon til spillerkoordinator Harald Pedersen.

– Det er da vi har tenkt: Hvem har vi i London som kan hjelpe oss? Jo, Alexander Sørloth, sier Harald Pedersen. Han ringer Sørloth, som da er på vei hjem fra trening.

«Vegard Skorstad er på vei til London, men det er ikke sikkert han rekker det. Kan du hjelpe oss, Alex, kan du snu?» spør Pedersen pent.

«Ja, selvsagt. Jeg snur,» svarer Sørloth.

«Men har du ditt eget pass, legitimasjon?» spør Pedersen.

«Nei,» svarer Sørloth - og må kjøre hjem for å hente passet sitt før han kan snu og kjøre tilbake til Croyden.

– Jeg var litt forberedt på at det kunne skje. «Farsan» (Gøran Sørloth) hadde varslet meg om at jeg muligens ville få en ekstrajobb i London den dagen, smiler Alexander Sørloth.

– Croyden er cirka 30 minutter fra der jeg bor, så jeg tok gladelig den turen, for å hjelpe Rosenborg. Husk, jeg er fortsatt Rosenborg-supporter, og jeg stiller opp.

– Så du ble til «kureren Alexander»?

– Hvis du vil kalle meg det, så har jeg ikke noe imot det, ler Sørloth.

Så Alexander Sørloth dro mot Croyden. Imens skaffet Stig Inge Bjørnebye fullmakt fra Rosenborg for at Sørloth kunne hente passene. Det sendte han til Sørloths telefon.

I mellomtiden hadde Vegard Skorstad fått opp farten etter forsinkelsen på grunn av vind, på flyet til Heathrow, og han var også på vei til Croyden. 16:30 ankom Vegard Skorstad og Alexander Sørloth pass-kontoret i London. Men det tok, igjen, tid, før de fikk tak i rett person på telefon. Han satt i 16. etasje i det svære bygget, sør i London.

Et minutt før deadline, fikk Vegard Skorstad passene i hånden. Han sjekket at det var rett visum i rett pass. Men så var spørsmålet: Rakk han tilbake til Trondheim før charterflyet skulle lette klokken 12.00 onsdag?

Skorstad hadde fly 19:30 - det rakk han. Han landet på Gardermoen 22:40, men da hadde siste flyet til Trondheim den dagen gått.

– Vi tok ikke sjansen på et morgen-fly, med det været som var ventet på den tiden, sier Harald Pedersen.

I stedet bestilte de natt-tog til Skorstad. Ikke fikk han sove-vogn, det var fullt. Men han kom seg til Trondheim, der toget rullet inn på stasjonen klokken 07.00 - og han fikk overlevert tre pass, med tre visum.

Noen timer senere dro Rosenborg til Skottland. Svært få ante hvor kompliserte de siste dagene hadde vært, men både Denic og Jebali startet for Rosenborg på Celtic Park.

Mye på grunn av redningsaksjonen til Alexander Sørloth.