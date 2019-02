FAVORITT: Ole Gunnar Solskjær er storfavoritt til å bli Manchester Uniteds neste permanente manager. Foto: Ian Walton / Reuters

Hevder Solskjær er eneste kandidat til United-jobben: – Bare et tidsspørsmål

MANCHESTER (VG) Den anerkjente journalisten Mark Ogden melder at Ole Gunnar Solskjær (46) skal være den eneste kandidaten til Manchester United-jobben. Til VG sier han at det kun er et tidsspørsmål før nordmannen blir ansatt permanent.

Publisert: 28.02.19 21:41 Oppdatert: 28.02.19 22:02







ESPN-journalisten, som var først ute med nyheten om Solskjær var høyaktuell som midlertidig Manchester United -manager i desember, melder nå at nordmannen er den eneste kandidaten til den permanente managerjobben for øyeblikket.

ESPN viser til kilder som opplyser at United ikke har tatt kontakt med noen andre managere angående den permanente managerjobben.

les også Romelu Lukaku til VG: Hyller Solskjærs ærlighet

Solskjær skal ha passert både Mauricio Pochettino og Massimiliano Allegri på Uniteds ønskeliste til jobben, takket være den imponerende forvandlingen – både på og utenfor banen – siden han tok over på midlertidig basis i desember.

Etter onsdagens 3–1-seier over Crystal Palace står Solskjær med 12 seirer, to uavgjort og ett tap siden han overtok etter José Mourinho.

Til VG sier Mark Ogden at han tror Solskjær allerede har overbevist United-ledelsen om at han er riktig mann for den permanente jobben.

– Hvor betydelig er det dersom United fortsatt ikke har tatt kontakt med andre kandidater? Tror du de ville vært i gang med dette nå dersom Solskjær ikke hadde gjort det så bra?

– Jeg tror dette er svært betydelig. Ole har spart dem for den jobben ved å vinne så mange kamper. Jeg er sikker på at de hadde prøvd seg på Pochettino nå hvis ikke Ole hadde lyktes så godt.

les også En av Solskjærs hemmeligheter

– Hvor stor tror du, med din innsikt, sjansen er for at Solskjær får tilbud om den permanente jobben?

– Jeg tror det er svært sannsynlig. Han kunne ikke gjort det så mye bedre. Dessuten er han en billig løsning. Pochettino ville kostet rundt 40 millioner pund i kompensasjon, så det er også en faktor.

GODE KILDER: Mark Ogden er kjent for å ha et godt kildenettverk i og rundt Manchester United. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Hvor langt unna tror du Solskjær er å overbevise ledelsen om å gi ham jobben?

– Jeg tror han har gjort det allerede. Det er bare et tidsspørsmål.

– Tror du United kan komme til å offentliggjøre avgjørelsen før sesongslutt?

– Ja. De sier at de ikke kommer til å offentliggjøre noe før sesongslutt, men det gir mening å gjøre det tidligere med tanke på planlegging og stabilitet, sier Mark Ogden.

Solskjærs neste kamp er hjemme mot Southampton lørdag ettermiddag. Deretter venter PSG på bortebane i Champions League, der United har en stor jobb å gjøre etter 2–0-tapet hjemme i den første kampen.