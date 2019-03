Isabell Herlovsen ga Norge ledelsen i 3-1-kampen mot Kina i Algarve Cup. Foto: Janerik Henriksson / TT / NTB scanpix

Herlovsen banet vei for ny Norge-seier

(Kina – Norge 1-3) Isabell Herlovsen ga Norge en pangstart med en tidlig scoring i 3-1-seieren over Kina i Algarve Cup. Hun rykket med det nærmere fotballandslagets målrekord.

NTB

Publisert: 01.03.19 20:23







Spissveteranen måtte tidligere i vinter ta en ufrivillig pause fra landslaget på grunn av en konflikt med Vålerenga. Hun gikk dermed glipp av januarkampene i La Manga. Siden ble floken løst, og Herlovsen ble sendt ut på lån til Kolbotn.

I fredagens kamp kunne hun juble for nettkjenning etter ni minutters spill i portugisiske Albufeira. Hun fikk en enkel jobb da Kinas målvakt krasjet inn i en av lagvenninnene sine. Herlovsen satte ballen i et tomt bur.

30-åringen står nå med 56 landslagsscoringer. Dermed er hun ti mål bak rekordholder Marianne Pettersen. Hun jekket Solveig Gulbrandsen ned fra 5.-plassen på lista over kvinnelandslagets mestscorende spillere.

VM-forberedelser

Etter en halvtime doblet Norge ledelsen. Tysklandsproffen Caroline Graham Hansen avsluttet via den kinesiske forsvarsspilleren Wu Haiyan, som ble kreditert for selvmål.

Emilie Haavi gjorde 3-0 noen minutter før pause. Nok en gang klusset Kina det til for seg selv med passivt forsvarsspill, og det utnyttet Haavi da hun styrte inn et Guro Reiten-innlegg ved bakerste stolpe.

Annen omgang var ikke like bra fra Norge. Mange bytter bidro til et mer rotete spill, og helt på tampen reduserte Wang Shanshan for Kina.

Norge innledet årets Algarve Cup med 2-1-seier over Danmark. Den kom etter en sen snuoperasjon. Turneringen er en del av det norske lagets oppkjøring til sommerens VM-sluttspill i Frankrike.

Fornøyd med utviklingen

Onsdag skal Norge ut i plasseringskamp, som blir dårligst et bronseoppgjør for Martin Sjögrens lag. Det blir duellen mellom de to beste gruppevinnerne som utgjør finalen i turneringen. De norske har full pott med seks poeng og 5-2 i målscore.

– Vi har hatt en progresjon på dette laget helt siden EM. Jeg synes vi har kommet ganske langt på vei. I dag visste vi at det ville bli en kamp, der vi møtte et lag som det gikk an å score på i kontringsspillet. Det klarte vi også, først og fremst i 1. omgang. Det er kult å se utviklingen til denne gjengen, sa landslagssjef Sjögren til TV 2.

Først mandag blir det klart om det blir finaleoppgjør Norge spiller til midtuken.