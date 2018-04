Dette er favorittene til å ta over etter Wenger: – Krever 150 mill.

Klubbløse Luis Enrique seiler opp som favoritt til å ta opp arven etter Arsène Wenger. Om den avtalen faller i fisk, har London-laget disse alternativene.

Ifølge franske L’Equipe har Arsenal og eks-Barcelona-manageren allerede innledet forhandlingene – og de går bra.

Luis Enrique skal være fan av Arsenals fotballfilosofi og klubbens verdier, og kan se for seg å lede London-klubben. Han skal imidlertid stille krav om samme lønn som han hadde i Barcelona, om lag 150 millioner norske kroner i året.

Luis Enrique har med det seilt opp som den aller største favoritten til å ta over etter Arsène Wenger, som er ferdig etter 22 år som sjef for Arsenals mannskap . Om det ikke blir noen avtale mellom Arsenal og den spanske manageren, mangler det imidlertid ikke på alternativer.

Massimiliano Allegri, Joachim Löw, Mikel Arteta er blant dem som nevnes i rekken bak Luis Enrique, men listen hos diverse bookmakere inneholder langt flere navn. Patrick Vieira, Carlo Ancelotti, Brendan Rodgers og Rafael Benítez for å nevne noen, og frem til torsdag kunne du også spille på at Ole Gunnar Solskjær (200 i odds) og Kåre Ingebrigtsen (250 i odds) kom til å bli Arsène Wengers arvtager.

Sjansen for at Arsenals neste manager er norsk, er ekstremt liten, men her skal vi gi deg litt info om noen av kandidatene.

Luis Enrique, klubbløs

For øyeblikket klubbløs etter å ha ledet Barcelona i tre sesonger. Det var også der, men på annetlaget, at han startet sin managerkarriere. Dro fra Barcelona B til Roma, nøt ikke nevneverdig suksess der, og gjorde det helt ok med Celta i én sesong før han ble plukket opp av Barca igjen.

Startet fantastisk hos katalanerne med 42 seirer på de første 50 kampene, vant ligaen og Champions League på første forsøk og ligaen også det påfølgende året. Sto igjen med «bare» cupgull i sesong nummer tre, forholdet til stjerne Lionel Messi haltet og han brukte ikke så mange egenutviklede spillere. Ga seg på rett tidspunkt der, men nå bør han være sulten og villig til å prøve seg på ny.

Mikel Arteta, Manchester City-trener

Har en høy stjerne i Arsenal etter å ha spilt over 100 ligakamper for Wenger i løpet av fem år. Slet en god del med skader, men var ekstremt respektert i spillergruppen og blant fansen.

Derfor sperret man øynene litt opp da han ble en del av Pep Guardiola og Manchester Citys trenerteam, men har samtidig tilegnet seg verdifull innsikt som en del av Premier Leagues desidert beste lag denne sesongen. Spørsmålet er om Arsenal-jobben kommer for tidlig på 36-åringen.

Joachim Löw, tysk landslagssjef

Har nok fokus på å lede sine tyske stjerner til nok et VM-gull (vant i 2014), men det spørs om han ikke er klar for nye utfordringer selv om han har kontrakt til 2020.

Vært i det tyske landslaget siden 2004 (første to år som assistent), men har ingen voldsom trener-CV på klubbnivå. 58-åringen en outsider til jobben, og det spørs om ikke han først kan ta stilling til den før VM er avgjort for Tysklands del.

Massimiliano Allegri, Juventus-manager

Det sies at Juventus allerede tar høyde for at italieneren forlater klubben til sommeren. Han har ledet laget siden 2014, vunnet ligaen tre ganger og kan ta sin fjerde strake tittel denne sesongen.

Har gått gradene som manager i Italia, trente AC Milan i fire år før Juventus, og kanskje ønsker han seg et utenlandseventyr for første gang. Nevnes også som mulig erstatter for Antonio Conte i Chelsea.

