Messi-hat trick sikret Barcelona La Liga-tittelen for 25. gang

(Deportivo La Coruna-Barcelona 2–4) Barcelona sikret seriegullet med fire kamper igjen å spille. Samtidig rykket Deportivo La Coruna ned. Lionel Messi (30) scoret tre ganger. Alle assistert av Luis Suárez (31).

Utgangspunktet var enkelt for begge lag: Barcelona ville bli seriemester med minst ett poeng. Deportivo La Coruna måtte vinne for å fortsatt ha et håp om å unngå nedrykk.

Etter kampen var kontrastene enorme. Barcelona jublet med dans og sprell, mens Deportivo La Coruna samlet seg i en ring. Flere av spillerne felte tårer. Det gjorde også hjemmesupporterne på tribunen.

I regnværet fikk de ferske cupmesterne fra Barcelona en drømmestart. Philippe Coutinho plasserte ballen opp mot vinkelen på lekkert vis etter syv minutter. Lionel Messi doblet etter strøken assist fra Luis Suárez i 38. minutt. Lucas Perez tente et lite håp for vertene da han reduserte like før pause.

Og utligningen kom tidlig i andre omgang ved Emre Colak. Ti minutter før slutt serverte Messi spissmaker Suarez, men uruguayaneren bommet på sjansen til å avgjøre dramaet.

Messi/Suarez avgjorde

I 82. minutt satte Messi han opp i en like god posisjon. Denne gang valgte Suarez å slå ballen vakkert tilbake til Messi som satte 3–2.

4–2 kom tre minutter senere ved Messi for tredje gang. Igjen var det Suarez som sto for den målgivende pasningen.

Tross at hjemmefansen innså nedrykket reiste hele stadion seg da Andrés Iniesta, som gir seg i «Barca» hvor han har vært i 22 år etter sesongen, kom innpå få minutter før slutt. Han og Messi har nå ni seriegull.

Real Madrid neste

Det er 25. gang Barcelona blir seriemester. Katalanerne har vunnet serien tre av de siste fire sesongene, og syv av de siste ti. Fortsatt har Real Madrid klart flest serietitler med sine 33.

Atlético Madrid følger nærmest på tabellen elleve poeng bak Barcelonas 89. Real Madrid, som Barcelona møter i første kamp som seriemestere søndag klokken 20:45, har 71 poeng.

Ikke æresvakt

Real Madrid har allerede gjort det klart at de ikke vil stå æresvakt for tittelvinnerne på Camp Nou. Årsaken er at Barcelona ikke gjorde det lille julaften da Real Madrid nettopp hadde vunnet klubb-VM.

Deportivo La Coruna derimot sto æresvakt for Barcelona søndag kveld etter cupgullet til Ernesto Valverdes mannskap .

Barcelona har ikke tapt i La Liga denne sesongen. De eneste tapene klubben har gått på er mot Real Madrid i Supercopa og mot Roma i Champions League.

PS! I toppscorerkampen leder Messi med 29 mål. Cristiano Ronaldo har 24, ett mer enn Luis Suárez. Det er syvende sesong Messi scorer minst 30 mål i La Liga.