Ingebrigtsen med Bendtner-ros: – Fortsetter han slik må jeg låse han inne

Erik Eikebrokk

Herman Tinius Folvik

Publisert: 24.06.18 21:55 Oppdatert: 24.06.18 22:36

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Vålerenga 3-0) Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen (52) var svært fornøyd med Nicklas Bendtner (30) etter storseier mot Vålerenga.

– Dette var artig. Vi trengte den. Både tilskuere og vi, sier Kåre Ingebrigtsen til Max.

Han trakk spesielt fram Bendtner, som ble vraket til VM , som kampens store spiller.

– Bendtner betyr enormt mye for ethvert lag. Han har virkelig verdt en leder for spillergruppen. Det er synd at han ikke får flere mål enn det ene i dag. En klassespiller på trening og i dag. Fortsetter han som i dag, må jeg låse han inne, sier Ingebrigtsen og smiler.

Sammenlignet med tidligere i sesongen var det et mye mer direkte og angrepsvillig hjemmelag som vartet opp med bevegelser som var til å kjenne igjen fra «gamle dager».

Åpningsmålet var også etter god, gammel Rosenborg-oppskrift. Nicklas Bendtner ble spilt opp i mellomrommet foran Vålerengas forsvar. Utenfor gikk Anders Ågnes Konradsen på et klassisk «Roar Strand-løp». Bendtners pasning – foran Konradsen – var perfekt, og skuddet i nærmeste hjørnet likeså.

Hurtig. Presist. Effektivt.

– Vi fremstår slik vi vil. Vi restartet litt med tanke på å se ut som et Rosenborg-lag, og jeg tror folk kjente oss igjen i dag, sier Ingebrigtsen.

Angrepsvillig

KAMPFAKTA: RBK-VIF 3–0 16.249 tilskuere Mål: 1–0 Anders Konradsen (13), 2–0 Pål André Helland (25), 3–0 Nicklas Bendtner (str. 54). Dommer: Tom Harald Hagen, Grue. Gult kort: Abdi Ibrahim, Daniel Fredheim Holm, João Meira, Vålerenga, Alexander Søderlund, Rosenborg. Lagene: Rosenborg (4-3-3): André Hansen–Vegar Eggen Hedenstad (Erlend Dahl Reitan fra 63.), Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling–Mike Jensen, Anders Trondsen, Anders Konradsen (Besim Serbecic fra 77.)–Pål André Helland (Alexander Søderlund fra 36.), Nicklas Bendtner, Jonathan Levi. Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey–Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, João Meira, Sam Adekugbe–Abdi Ibrahim (Felix Horn Myhre fra 69.), Magnus Lekven–Daniel Fredheim Holm, Magnus Grødem, Bård Finne (Chidera Ejuke fra 57.)–Sam Johnson (Peter Godly Michael fra 77.).

Pål André Helland, som senere måtte ut med skade, fikk gå upresset fra dypt i banen. Da oppmerksomheten fra Vålerenga-spillerne uteble, ladet Rosenborgs hårfine høyreving like så godt venstresleggen. Skuddet fra 25 meter touchet så vidt innom en motspiller, men det var akkurat nok til å utmanøvrere tidligere Rosenborg-keeper Adam Larsen Kwarasey.

Vålerenga måtte vente i 35 minutter på sin første sjanse i kampen. Bård Finne slo et presist frispark fra halvveis inne på Rosenborgs halvdel. André Hansen måtte strekke seg for å slå den påfølgende headingen til hjørnespark.

Den sjansen skulle vise seg å bli bortelagets eneste.

Bendtner fornøyd med ferie

Ti minutter ut i andre omgang ble kampen avgjort. Anders Trondsen fulgte opp Hellands heroiske innstilling fra første omgang, og viste krigersk vilje i kamp mot tre motspillere, og vippet seg forbi samtlige. Med én spiller hengende på slep, løp Trondsen inn i 16-meteren, der han gikk i bakken. Dommer Tom Harald Hagen pekte på straffemerket til store protester fra hjemmelaget.

Bendtner gjorde som vanlig ingen feil fra straffemerket.

– Vi gjør en fantastisk innsats. Vi merket allerede på onsdag at dette ville bli bra. Vi merket at stemningen i garderoben var en annen etter ferien, sier Bendtner til Max.

– Jeg tror ferien gjorde oss godt. De fleste av oss er nok enige om at det ikke var godt nok. Når du spiller for Rosenborg, skal det være hundre prosent, sier spissen.

Kanskje er det for tidlig å friskmelde Rosenborg helt. Men i lange perioder var angrepsspillet av godt gammelt merke. Det eneste skåret i gleden kan være at også Anders Konradsen hinket av banen kvarteret før slutt.