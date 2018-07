LIVREDDER: Lars Arne Nilsen sammen med Lene Sand og hennes mann Tommy (t.v.). Foto: LARS ARNE NILSEN

Lene (63) fikk hjertestans - reddet av Brann-treneren

Publisert: 12.07.18 21:27

På vei opp stupbratte Stoltzekleiven i Bergen falt danske Lene Sand (63) om med hjertestans. Hun kan takke Brann-trener Lars Arne Nilsen (54) for at hun berget livet.

Med førstehjelp reddet Nilsen livet til den danske kvinnen Lene Sand. Hun var på ferie i Bergen med mannen sin, Tommy.

– Jeg må bare si: Tusen takk, Lars Arne, for at du reddet livet mitt... takk for livet - jeg er deg dypt takknemlig. Men jeg husker ikke noe av det, så du må snakke med mannen min om det som skjedde, sier Lene Sand til VG.

Ekteparet er fra Ålborg-distriktet på Jylland i Danmark, og hadde lagt ferien til Bergen denne gangen.

– Hun fikk hjertestans, hun ble blå i ansiktet. Det var bare en tilfeldighet at jeg var der, og det er selvsagt en fordel at jeg kan førstehjelp. En annen kvinne, som også var der, fikk tilkalt ambulansen. Da de kom, hadde den danske kvinnen fått pulsen tilbake, men var fortsatt bevisstløs, forteller Brann-treneren til VG.

Kvinnen var Aud Bjørge fra Bergen. Hun roser Brann-treneren, som hun ikke ante trente Brann før VG fortalte henne det, for det han gjorde.

Ønsket god tur videre

– Han var proff. Og han gjorde en helt fantastisk jobb, han var svært dyktig i den situasjonen, forteller Aud Bjørge til VG.

Lars Arne Nilsen går mye i fjellet, også i Bergen. Det er god terapi mellom øktene som ansvarlig for Branns gull-håp i Eliteserien. Og det var nettopp det han gjorde denne mandagen i juni: Brann-treneren hadde bestemt seg for å gå Stoltzekleiven, opp mot Sandviksfjellet, selv om været var dårlig.

Det regnet.

På vei opp alle trappene (det skal være 908 trinn) tok han igjen et par som gikk veldig sakte. Nilsen klappet dem på skuldrene og ønsket god tur videre.

– Lene falt om og besvimte underveis. Men jeg fikk henne med meg til toppen, forteller Tommy Sand til VG.

Det var der de traff på Lars Arne Nilsen og Aud Bjørge.

– Jeg brukte vel 15–20 minutter til toppen. Det satt en eldre kvinne der, og jeg stoppet og tok en pause, pratet litt med henne. Da kom ekteparet jeg hadde passert. Jeg husker de spurte om det var mulig å ta taxi ned igjen, fordi kvinnen ikke var helt i form, forteller Nilsen.

Kvinnen, danske Lene Sand, ble dårligere og dårligere, mannen Tommy ble alvorlig bekymret, kvinnen begynte å snøvle - og så falt hun om. Mannen ble fullstendig satt ut.

– Jeg sa «noe er galt med Lene». Hun fikk kramper og hadde ingen puls da vi sjekket, forteller Tommy Sand.

– Hun fikk hjertestans, var helt blå i ansiktet. Jeg hadde ikke telefon med meg, men heldigvis hadde kvinnen på toppen med seg sin. Så mens jeg begynte med hjertekompresjon, og munn-til-munn, ringte hun til Luftambulansen. Det var helt avgjørende at noen fikk ringt etter hjelp, forteller Lars Arne Nilsen.

Han jobbet lenge i Nordsjøen, som sykepleier og kan førstehjelp.

– En ting er å kunne det, en annen ting er å gjøre det. Jeg prøvde, og etter hvert fikk jeg liv i henne igjen, forteller Brann-treneren.

Tok tid før ambulansen kom

– Det var en vond opplevelse, veldig vond. Heldigvis gikk det bra, sier «Nilsen-medhjelper», Aud Bjørge.

Det tok tid før ambulanse-folket kom dit, fordi det var vanskelig å få landet. Men etter hvert kom hjelpen, og Lene Sand reddet livet. Lars Arne Nilsen ga nummeret sitt til den danske mannen, og dagen etter ble han oppringt. Det danske paret takket så mye for hjelpen, og inviterte Nilsen til hotellet sitt i Bergen to dager senere.

– Hun var jo bevisstløs da vi skiltes, så hun ønsket å møte meg. Det ble et veldig fint møte, en sterk historie, et sterkt møte, og vi har hatt kontakt siden også. De har sendt meg bilder, hun har det bra nå. Det er mulig jeg skal til Danmark og besøke dem, sier Lars Arne Nilsen.

Han vil ikke fremstilles som en helt her, at han bare gjorde det alle skal gjøre i en lignende situasjon. Men han sier også:

– Det var nesten rart det ikke gikk galt. Hun er 63 år, de hadde tydeligvis overvurdert formen sin, det er ganske tøft å gå i Stoltzekleiven, og jeg trodde ærlig talt at det ville være vanskelig å redde livet hennes. Men hun kom fra det uten noen mén. Det var flaks og det var litt tilfeldigheter, og det eneste viktige her er at det gikk bra med henne, sier Lars Arne Nilsen.

– Lene og jeg må bare si: Tusen takk til Lars Arne - og til alle andre som hjalp oss i denne vanskelige situasjonen. Lene er fortsatt øm i brystet siden ribbeina hennes fikk seg en skikkelig smell. Men nå sitter vi her, i deilig solskinn i sommerhuset vårt i Hou, og sier: Takk for livet, sier Tommy Sand til VG.

PS: I februar 2016, på treningsleir med Brann, ble Lars Arne Nilsen påkjørt mens han lå og solte seg. Han hadde hjulspor på brystkassa, og det er i nærheten av et under at også den episoden endte bra.

– Du skal gjennom en del ting i livet, smiler Lars Arne Nilsen - med referanse til alt annet enn fotball.