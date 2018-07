GLEDESRUS: Både de engelske spillerne og de engelske avisene var overlykkelige etter tirsdagens seier. Foto: REUTERS (Faksimiler: The Sun, The Mirror, The Independent, Daily Mail)

Slik hyller engelske aviser straffeheltene: Mirakel!

Publisert: 04.07.18 07:03

FOTBALL 2018-07-04T05:03:55Z

Den britiske tabloidavisen Daily Mail kaller Englands straffetriumf over Colombia et mirakel - og retter en spesiell takk til målmann Jordan Pickford.

– Mirakel! England vinner på straffer. Og eksplosjonen av lettelse må ha blitt hørt til og med i verdensrommet, står det skrevet med store bokstaver på Daily Mail sin forside onsdag.

På tabloidavisens nettsider er det spesielt én mann som trekkes frem etter at England vant sin første straffekonkurranse i et VM noensinne: Jordan Pickford.

– Keeperhelten hjalp England med å slå Colombia i (Englands) første VM-seier på straffer mens barndomskjæresten så på og billetter til kvartfinalen mot Sverige selges for 700 pund (cirka 7500 kroner), klarer Daily Mail å få presset inn på én overskrift.

De er ikke alene om å gi en ekstra takk til Everton-keeperen, som vartet opp med en strålende redning på forsøket til innbytter Carlos Bacca.

– Hand of Jord, skriver The Sun, og spiller på «Hand of God» (Guds hånd), uttrykket Maradona skapte i kjølvannet av å ha handset ballen i mål og sendt England ut av VM i 1986.

I tillegg til Pickfords innsats virker avisene å være lettet over at England nå har vunnet en straffekonkurranse i et VM. Forrige gang Three Lions gjorde det, var i EM i 1996.

– Aldri i tvil... eller? skriver The Independent med et jubelbilde av England-spillerne idet de innser at straffen til Eric Dier går inn.

– ENDELIG! England vinner på straffer, skriver Daily Mirror med «vinner» uthevet i rødt, nærmest som det er utrolig.

– Kjør på med Sverige, fortsetter avisen.

The Daily Telegraph kaller det et «VM-sjokk», mens storavisen The Guardian forteller om «glede (og lettelse) idet England bryter straffekonkforbannelsen».

PS: England møter Sverige i den ene kvartfinalen. De andre spilles slik: Uruguay-Frankrike, Brasil-Belgia og Russland-Kroatia.