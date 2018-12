VARM MOTTAGELSE: Maskoten fikk en klem da Ole Gunnar Solskjær flørtet seg ut foran sin første hjemmekamp som United-sjef. Foto: DAVID KLEIN

Han så ut som verdens stolteste mann

FOTBALL 2018-12-26T20:19:54Z

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Huddersfield 3–1) Tre nye poeng, to mål av Paul Pogba og en kjærlig hyllest av en nordmann.

Publisert: 26.12.18 21:19 Oppdatert: 26.12.18 21:34

Det var det viktigste fra denne tidlige høytidskvelden på Old Trafford, som først og fremst vil stå igjen som en av Ole Gunnar Solskjærs aller største i fotballsammenheng.

Etterpå slår han fast at han aldri vil glemme denne kampen, der han sitter og ser litt liten ut bak det store podiet, foran rundt 40 journalister. Men når han åpner munnen gjør han det med tyngde, snakker med selvtillit og ro, nøler sjelden, fleiper litt og har full kontroll på rommet.

Foran 75.000 tilskuere kom han ut, tok imot et varmt kjempebrøl, vinket, klemte maskoten og «Olé, Olé, Olé» ljomet fra tribunen, det samme med «Who put the ball in the German’s net?», på dagen 19 år og syv måneder etter at Solskjær gjorde akkurat det i Champions League-finalen.

Han var tilbake hos sine egne. De elsker ham. Han elsker dem, og han så ut som verdens stolteste mann der han kom gående inn med laget sitt på Theatre of Dreams, et tilnavn som passet bedre enn noen gang for Ole Gunnar Solskjær.

Det er mye rart som føles uvirkelig hvis man drar tiden 20–25 år tilbake i tid, men at Solskjær skulle ende som sjef i Manchester United, han som debuterte i eliteserien som 22-åring, kommer ganske høyt opp på listen. Et halvt liv senere er han altså her, han har reist hjem til jul, hjem til klubben som har gjort ham til den han er, verdens mest kjente nordmann.

Solskjærs comeback satte tonen for det meste i denne kampen. «Stemningen er totalt annerledes her inne nå», ble det mumlet på pressetribunen da nordmannen kom gående inn med et stort smil, og man kunne nesten kjenne at det var lettelse i luften, det var smil overalt, tiden med José Mourinho som en stadig sintere sjef var blitt helt ødeleggende.

Rett bortenfor den trange pressetribunen satt Ryan Giggs og gliste. Den walisiske landslagssjefen vet godt hvordan Solskjær hadde det. Giggs hadde manageransvaret i fire kamper høsten 2014, for å få i land den ødelagte sesongen under David Moyes.

Da Giggs var TV2s studiogjest i forbindelse med Uniteds møte med Juventus i Champions League, uttalte tidenes mestvinnende United-spiller:

– Jeg har kommet ut av den tunnelen noen ganger, men dette er det stolteste øyeblikket, det beste øyeblikket. Som spiller var jeg nesten aldri nervøs, men ingenting var som dette.

Det endte godt for Solskjær. 3–1 over Huddersfield er solid nok på papiret, dog ikke like solid på gresset. Huddersfields Terence Kongolo var nære en sensasjonell scoring tidlig. United sto fremdeles høyere i banen enn vi har sett under Mourinho, men slet med å få fart på ballen. Fysisk sterke Huddersfield-spillere vant svært mange nærkamper, og United-tråklingen på midten førte sjelden til noe.

Høyreback Diogo Dalot greide aldri å skape det samme trøkket offensivt som Ashley Young gjorde mot Cardiff, både Mata og Lingard trakk inn i banen, det ble veldig trangt og i en snau halvtime hadde tabelljumboen grei defensiv kontroll.

Så kom det forløsende Matic-målet ut av nesten ingenting. Diogo Dalot kunne bredsidet inn Marcus Rashfords perfekte innlegg til 2–0, men Solskjær måtte svette en halvtime ti. Danske Philip Billing var nær en utligning før pause, og i begynnelsen av 2. omgang ble United reddet av David de Gea igjen. Da så det ikke bra ut.

Men Huddersfield-beina mørnet, Juan Matas ble lettere og sammen med Ander Herrera satte han opp Paul Pogbas 2–0-mål. Da franskmannen traff igjen, fra 20 meter, tok det virkelig av på Old Trafford, inkludert noen runder med «You are my Solskjaer», og etterpå kunne manageren konkludere med at Paul Pogba er den samme gutten som han ble kjent med som tenåring.

Problemet Pogba kunne sitte innpakket som en eskimo under Mourinho, denne gangen vrengte han av seg drakten før han forlot Old Trafford i bar overkropp, som sistemann, til enorm hyllest fra Stretford End. Det er slik Manchester United trenger å se en milliardinvestering.

Med større frihet til å gjøre feil, gjør franskmannen færre, han sprudler, smiler og skyter, Solskjær får det meste av æren og et av hans viktigste prosjekter har fått en drømmestart.

For andre gang denne sesongen vant Manchester United en hjemmekamp med mer enn ett mål, og snart har Solskjær store navn som Lukaku, Martial og Sanchez å hente frem. Han kunne knapt bedt om en bedre innledning, men fremdeles har han en enorm jobb foran seg. Snart venter Tottenham, PSG, Liverpool og de andre kanonene.

Åpningsfesten er over. Nå starter hverdagsslitet.

PS ! 26 er blitt et spesielt tall for Ole Gunnar Solskjær: Født 26. februar 1973, matchvinner i Champions League-finalen 26. mai 1999, hjemmedebut som manager 26. desember 2018.