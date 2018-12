CASUAL: Nicklas Bendtner var kledd i hettegenser og lue da han ankom Rosenborgs bankett på Grand Hotel sammen med lagkameratene. Foto: Christina Paulos Syversen

Bendtner feirer med familien: – Jeg tror det var godt for ham

FOTBALL 2018-12-02T20:06:35Z

ULLEVAAL (VG) Etter et år preget av voldsepisoden i København og måltørke for Rosenborg, sto Nicklas Bendtner (30) frem som tomålsscorer i cupfinalen mot Strømsgodset.

Publisert: 02.12.18 21:06 Oppdatert: 02.12.18 22:14

– Jeg har både svigerfamilien og min egen familie her, og vi skal ut og spise. Så kommer jeg nok til resten av guttene når den eldre delen av familien går til køys, sa Nicklas Bendtner etter to mål i 4-1-seieren over Strømsgodset.

Dansken var sammen med lagkameratene da de ankom Rosenborgs egen cupfinalebankett på Grand Hotel i Oslo ved 20-tiden søndag kveld.

Mens de fleste av lagkameratene var kledd i dress, hadde «Lord Bendtner» på seg mørk bukse, hettegenser og lue på banketten.

Glad Bendtner

Dansken kan takke kollega Birger Meling for begge målene. Først ble Bendtner regelrett truffet av Melings avslutning, så gjorde Meling forarbeidet til 4-1 da han raidet nedover venstresiden.

– Vi har ikke lykkes som lag, og vi har ikke skapt så mange sjanser som vi pleier. I dag spiller vi ganske godt. Jeg får ballen i gode posisjoner, og da blir det farlig. Jeg er glad for å score to, men det er ikke så nøye hvem som scorer. Det handler om å vinne, sier Bendtner til VG.

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye tror cupfinalemålene var viktig for Bendtner personlig.

– Han har vært gjennom tøffe ting. Han er også et individ oppi dette som til og med kanskje er mer utsatt enn andre. Han kommer av banen med to mål i cupfinalen, som er siste kamp på den norske arenaen, og det tror jeg var godt, sier Bjørnebye.



















1 av 8 Hanna Kristin Hjardar

Nå venter én Europa League-kamp, mot Leipzig 13. desember, før sesongen er over for Rosenborg. Fra 14. desember til seriestarten i Norge 29. mars, er det 105 dager. Og i denne perioden må Bendtner trolig sone dommen på 50 dagers ubetinget fengsel for vold mot en taxisjåfør.

Bendtner får trolig sone med fotlenke i sin egen leilighet i København. Det betyr null alkohol, uanmeldt kontroll til alle døgnets tider og egen aktivitetsplan. Men han kan forlate hjemmet for å trener.

På spørsmål om hvordan Bendtner skal være i form til seriestarten i 2019, svarer Bjørnebye:

– Nå skal vi faktisk utsette de spørsmålene en dag eller to. Nå skal vi faktisk forholde oss til den kampen vi nettopp har spilt. Det er en spesiell kamp. Og en spesiell følelse å vinne den, så det skal vi markere nå.