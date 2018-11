SULTEN PÅ TITLER: Tidligere Liverpool-spiss vil heller at Liverpool skal samle på trofeer en 4.-plasser. Foto: PHIL NOBLE /Reuters

Liverpool-legende: – På tide at Klopp vinner trofeer

FOTBALL 2018-11-24T14:34:23Z

Tidligere Liverpool-spiss Robbie Fowler mener tiden hvor Jürgen Klopp kan gjemme seg bak fin fotball og topp fire-plasseringer er over.

Publisert: 24.11.18 15:34

– Vi kan snakke om at Liverpool har et fantastisk lag, og at de er en nytelse å se på, men det kommer en tid hvor man må begynne å vinne ting. For meg er ikke topp fire nok, sier Fowler ifølge Sky Sports .

På sine drøye tre år i sjefsstolen på Anfield, har Jürgen Klopp ledet til to fjerdeplasser, i tillegg har de tapt finale i Champions League, Europa League og Ligacupen.

Her er dagens oddstips

Denne sesongen har de startet historisk bra, men likevel ligger de røde to poeng bak Manchester City. I Ligacupen røk de ut for Chelsea, mens Champions League-gruppen med PSG og Napoli er vidåpen etter at Liverpool tapte borte mot Røde Stjerne:

– Jeg synes Klopp har satt sammen en veldig bra tropp. Det største problemet vi har er hvor gode Manchester City er, påpeker den gamle spissen, som selv aldri vant ligaen med Liverpool, men står to med to Ligacup-trofeer, et FA-cup og en UEFA-cuptittel, samt 128 mål for klubben.

– Jeg ville heller bli husket for trofeene jeg vant enn ligaplasseringene. Jeg skjønner hvorfor noen klubber er fornøyd med topp fire, men en klubb av Liverpools størrelse bør være der hvert år, fortsetter han.

Lørdag kan du vinne inntil 20 millioner i Keno.

Lørdag kommer uansett en mulighet til å kappe inn forspranget til Manchester City. De blå fra Manchester møter sin gamle manager Manuel Pellegrini. Liverpool på sin side har en vrien bortekamp mot Watford.

Et lag som har startet sesongen strålende og ligger på 7. plass etter 12 kamper, på plassen foran Manchester United.

VGs tips: Borteseier i et 1–0 handikap-spill.

Watford har med sin 7. plass vært et frisk pust i høstens Premier League . Hjemme er fire av seks ligamatcher vunnet, hvilket er godkjent. Men vi tenker alltid at det er et spørsmålstegn rundt hvor lang tid en manager får til å bygge sitt eget lag i denne klubben. Nåværende sjef Javi Gracia er nummer ti i rekken siden 2012.

Liverpool gjør det de skal – å vinne kamper. Laget er uten PL-tap, og er bare to poeng bak Manchester City. Borteflyten viser 4–2–0 og 9–4 i mål. Har utover Alex Oxlade-Chamberlain (mb) ingen skader nå som Jordan Henderson (mb) før helgen meldte at han er spilleklar. Selv om laget skal ut i en viktig Champions League-bortekamp mot PSG på onsdag regner vi med at Liverpool har nok i seg til å vinne med god margin på lørdag.

Vi kjører et bortespill til 2,15 i odds, og spillefristen er lørdag kl. 15.55.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.