MÅLKONGENE: Thomas Lehne Olsen kaster seg over Arnór Smárason på Åråsen lørdag. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Smárason usikker på LSK-fremtid, Kippe får ny kontrakt og Mathew blir solgt

FOTBALL 2018-11-24T20:47:48Z

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm-Kristiansund 2–0) Arnór Smárason (30) har vært vital for Lillestrøm i høst, og strålte i årets viktigste kamp. Men nå vurderer han å forlate klubben.

Samtidig er det så godt som bestemt at Frode Kippe (40) signerer en ny ettårskontrakt, mens midtbanestjernen Ifeanyi Mathew trolig blir solgt i vinter. Det bekrefter sportssjef Simon Mesfin overfor VG.

– Vi får sette oss ned til uken og se om vi finner en løsning. Det blir avgjort ganske kjapt, sier Frode Kippe til VG med et digert smil, og svarer videre at «fotball er morsomst i verden» og at «dialogen er god».

Kippe + LSK = Sant

Lillestrøm besto lørdag eksamen med glans etter at de fikk utdelt oppgaven «ta tre poeng mot Kristiansund » før siste serierunde. Nå kan klubben endelig planlegge for et nytt år i Eliteserien, og da blir det hektisk aktivitet på kontorene på Åråsen allerede fra søndag.

– Kippe og LSK hører sammen. Vi skal ha en god prat nå når dette er avklart, sier Mesfin.

Med mediene tilstede i LSK-garderoben etter 2-0-seieren over Kristiansund, ble det sunget, danset og sprutet leskedrikk:

– Det er så deilig å bidra med mål, assist og poeng. Vi visste alle at dette var en viktig kamp. Vi er glade. Og det spiller jo ingen rolle hvem som gjøre det, bare vi vinner, sier Arnór Smárason til VG.

– Er du Lillestrøm-spiller neste sesong?

– Jeg vet ikke. Nå skal vi sette oss ned og snakke om ting. Jeg er jo bosmanspiller, og tanken var at jeg bare skulle spille en halv sesong. Nå får vi sette oss ned og se hvilke muligheter som finnes. Det hadde vært dumt ikke å sjekke andre tilbud, sier Lillestrøm-spissen, som har 23 landskamper for Island.

– Hvordan er familiesituasjonen din her?

– Kjæresten min bor med meg i Oslo og har en bra jobb. Det er jo bra, smiler Smárason – før Jan Teigens «Optimist» ljomer ut av høgtalerne og det tar av i hjemmegarderoben.

Thomas Lehne Olsen misset og misset, men så traff han:

Ifeanyi Mathew er litt glad-trist der han sitter på plassen sin.

– Jeg tror det er min siste kamp. Det er opp til Lillestrøm, men jeg vet at det er tilbud fra andre klubber. Det er litt trist, for jeg elsker dette laget, sier Mathew.

– Det ligger i kortene at Mathew ikke er i Lillestrøm i 2019, sier sportssjef Mesfin.

– Nå må vi se hvordan vi kan forsterke troppen. Vi ønsker å justere både her og der, sånn at vi kommer stryket ut neste år, legger han til.