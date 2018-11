SKUFFET: Start-trener Kjetil Rekdal var en preget og skuffet mann etter at Start i siste serierunde rykket ned til 1. divisjon. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Kjetil Rekdal etter Start-nedrykk: - Det er tungt

HAUGESUND (VG) (FK Haugesund - IK Start 3–1) Start tok ledelsen på Haugesund stadion, men tapte til slutt 3–1 og skal dermed spille i OBOS-ligaen 2019.

Publisert: 24.11.18 23:08

– Det er tungt. Men det skal spilles fotballkamper i 2019 og da blir oppgaven å vinne nok kamper til Eliteserie-spill igjen i 2020, sier en Rekdal som allerede virker revansjelysten på å komme opp igjen til Eliteserien.

Rekdal forteller om en trist Start-gjeng i garderoben etter at de var klare over at nedrykket var et faktum.

– Den var laber, det tror jeg vi ikke trenger å beskrive egentlig, sukker Rekdal.

En som satt i garderoben og som har vært en viktig brikke i Starts bakre rekker denne sesongen er Simon Larsen. Han var en preget mann da han møtte VG i intervju-sonen etter kamp.

– Vi har ikke vært gode nok. Det er ikke til å skyve under en stol. Det er en veldig tung følelse, og det blir mange dager med tanker og et ønske om å spille kampene om igjen. Det er rett og slett blytungt, forteller Larsen.

– Viser vi har noe på dette nivået å gjøre

Statistikken på 30 kamper viser 8 seire, 5 uavgjort og 17 tap for Start i år. I den nervepirrende siste-runden kom altså det 17. tapet for Start som gjorde at de ikke lenger er en del av det gjeveste selskapet i norsk fotball.

Likevel er Rekdal klokkeklar på at Start blir igjen å finne i Elitserien etter ett år i 1. divisjon.

– Vi skal rett opp igjen. Vi skal bygge videre på det vi har gjort. Start er et midt på treet-lag i Eliteserien om vi tenker på hvordan vi har spilt siden juni. Vi viser at vi har noe på dette nivået å gjøre, slår Start-treneren fast.

Hadde troen

Gjennom høstsesongen har Start hele veien kjempet nede i det nedre sjiktet. Likevel forteller Simon Larsen at de hele veien hadde troen på at det skulle gå, og om Start hadde tatt med seg kun ett poeng fra Haugesund hadde de endt på kvalik-plass og dermed sikret seg en ny mulighet for overlevelse.

– Vi har hatt troen hele sesongen, og vi trodde virkelig vi kunne vinne denne kampen. Jeg syntes vi viste også i store deler av kampen at vi kunne slått FKH i dag, men så kommer småfeilene som bikker kamper og da går det som det går, forteller Larsen.

Før sesongen satset Start stort og hentet inn mange, unge spillere til klubben for å komme inn i sesongen med et sterkt mannskap. En som var en viktig og avgjørende brikke i de signeringene er sportslig leder i Start Tor Kristian Karlsen.

Han var svært skuffet da han fikk se sitt Start bli slått i Haugesund og dermed rykke ned.

– Det er forferdelig trist. Etter en ganske ok høst gikk vi på en skikkelig smell på slutten. Hvorfor vet jeg ikke, men det er fryktelig trist, sier Karlsen.

– Skal få lov å være skuffet

Tor Kristian Karlsen kom til Sørlands-klubben i sommeren 2017, og rykket opp med Start til Eliteserien i år. Han forteller at alle signeringene av de unge spillerne kan ha vært en faktor til at Start har rykket ned.

– Det er nok en faktor. Men det er klart det er små marginer. Vi rykker ned på målforskjell. Det er vanskelig å måle helheten mot en tabell når en ser marginene er så små, sier Starts sportslige leder og legger til:

– Det har vært en turbulent sesong med spillere inn og ut og trenere inn og ut. Nå håper vi at vi kan bruke vinteren til å få mer stabilitet, og de unge skal lære og bli voksne på dette. Vi skal få lov til å være skuffet nå, men så må vi opp igjen og satse inn på 2019.

– Hvordan ser veien ut for deg videre i Start nå?

– Jeg tror både Kjetil og jeg er i samme situasjon. Vi har troen på laget og på de unge spillerne, og hvis vi ikke hadde hatt det, så hadde ikke jeg stått her, avslutter Karlsen.