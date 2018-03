Welbeck sikret avansement etter filming: – Helt, helt tullete

Publisert: 15.03.18 22:54

(Arsenal-AC Milan 3-1, 5-1 sammenlagt) Hakan Calhanoglu skapte spenning i oppgjøret da han sendte gjestene opp i føringen etter 35 minutter. Spenningen varte i tre minutter.

– En aldri så liten skandale. Det er knapt nok kontakt, og det skulle selvfølgelig aldri ha vært et straffespark.

Det kommenterte den tidligere landslagskeeperen Thomas Myhre i pausen for Max, da reprisen rullet opp av straffesituasjonen med Danny Welbeck og Ricardo Rodriguez.

For etter 38 minutter, like etter at tyrkiske Hakan Calhanoglu hadde sendt AC Milan i føringen med et rysare av et skudd, filmet Danny Welbeck seg til straffe.

Spissen gikk enkelt i bakken inne i 16-meteren med Ricardo Rodriguez, like foran måldommeren bak Milan-målet. Svenske Jonas Eriksson valgte likevel å peke på straffemerket.

– Det er helt, helt tullete. Han svensken (assistentdommeren) som står ved linja, må bare melde seg ut. Og Welbeck har meldt seg kraftig ut av alt som heter fair play, la ekspert Bengt Eriksen til.

Uansett - Welbeck fikk straffe og satte den selv i mål. Det var hans første scoring i en europeisk turnering siden oktober 2014, da han scoret hat trick mot Galatasaray i Champions League.

Granit Xhaka økte etter 71 minutter til 2-1 etter en enorm keepertabbe av Gianluigi Donnarumma. Sveitseren ladet børsa fra 20 meter og klemte til, og ballen gikk via målvakten og i mål. Welbeck ble tomålsscorer og fastsatte sluttresultatet til 3-1 fire minutter før slutt etter en heading fra kloss hold.

– Vi trengte denne. Vi startet ikke bra, men våknet etter hvert. Vi viste i dag at vi kan spille mot de beste lagene i Europa, meldte Jack Wilshere selvsikkert til BT Sport etter kampen.

Disse lagene er videre (for første gang i nye Europa League er det åtte lag fra åtte nasjoner) til kvartfinale:

Atlético Madrid, FC Viktoria Plzen, Marseilles, RB Leipzig, Lazio, Arsenal, Red Bull Salzburg og CSKA Moskva.