PÅ BESØK: Alexander Tettey la ut et bilde på Instagram av at han trente på Lerkendal Stadion iført RBK-tøy tirsdag kveld. Foto: Instragram / VG

Tettey-bilde fikk telefonen til å koke: – Skal slutte med sånt

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 21.03.18 12:51

Alexander Tettey (31) skapte spekulasjoner om et Rosenborg-comeback da han la ut et bilde på Instagram tirsdag kveld.

Den norske midtbanespilleren, som er på utgående kontrakt i Championship-klubben Norwich, publiserte en «Instagram Story» av at han trente på Lerkendal Stadion – iført RBKs treningstøy.

– Dette tror jeg det skal bli slutt på. Det er mange som har ringt meg. Det er helt utrolig hvor ivrige folk blir av sånne ting, og hvordan folk følger med. Jeg trodde jeg kunne trene på Lerkendal uten at det blir kaos, men nå skjønner jeg det, så det skal jeg slutte med, sier Tettey til VG.

Sannheten er bare at han er hjemme i Trondheim på en tidlig påskeferie.

– Det er ikke så mye å si. Jeg har fått noen dager fri, så jeg er hjemme i Trondheim, «that’s it». Jeg er bare på besøk hos familien min. Jeg kunne vært i Dubai som alle andre, men valgte dette i stedet. Og så la jeg ut et bilde på sosiale medier. Det er ikke noe «hokus pokus», sier trønderen.

Takket nei til Norwich-tilbud

Det er snart et år siden han bestemte seg for å slutte på landslaget. Nå er Tettey under kontrakt med Norwich, men bare frem til den 30. juni. Det betyr at han i praksis står fritt til å forhandle med nye klubber om en overgang til sommeren.

– Det er ikke aktuelt per dags dato, svarer Tettey på spørsmål om en overgang til Rosenborg kan være på trappene.

I desember sa han til VG at «de jeg jobber med, har pratet med Rosenborg» , før han dagen etter gikk ut på Twitter og skrev at dette ikke var sant.

– Jeg har fått et tilbud om å forlenge kontrakten med Norwich, men det har jeg foreløpig takket nei til. Det er alt jeg vil si, sier Tettey, som spilte for RBK fra 2003 til 2009.

RBK-Kåre: – Vi får se

Onsdag morgen visste RBK-ledelsen ingenting om at Tettey hadde benyttet seg av klubbens fasiliteter.

– Han trener ikke med oss. Hvis han skal gjøre det, må han si ifra, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen lattermildt til VG.

Han forteller samtidig at tidligere spillere får lov til å bruke både fasiliteter og treningstøy når de er på besøk.

– De vet hvor de finner tøyet. Og han har sikkert den samme koden som han hadde da han spilte her for 10 år siden, sier Ingebrigtsen.

– Kan han være interessant for RBK til sommeren?

– Alle RBK-spillere som er ute, kan være interessante. Jeg har ikke snakket med Tettey eller noe. Men han er uten tvil en bra fotballspiller. Vi får se på det hvis det blir aktuelt.

Tetteys agent, Bjørn Tore Kvarme, har ikke besvart VGs henvendelser.