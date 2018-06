MÅ VÆRE HOT MOT ISLAND: Lionel Messi, her på trening på russisk jord i forkant av kampen mot Island, er under stort press om å prestere. Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Her er Eliteserie-gjengen som skal stoppe Messi

Publisert: 16.06.18 12:22 Oppdatert: 16.06.18 12:44

OSLO/MOSKVA (VG) Mens Argentinas superstjerne Lionel Messi (30) har dominert fotballverdenen i årevis, har hele ti av islendingene som møter ham i dag en fortid i den norske fotballbakgården.

– Island har mye å takke norsk fotball for, fastslår Joey Hardarson, islending, assistenttrener i Start og tidligere spiller i klubben.

Hannes Thor Halldorsson (Randers). 48 kamper for Sandnes Ulf. 16 kamper for Bodø/Glimt. 1 kamp for Brann.

En trygg og god Eliteserie-keeper, som likevel har fått langt større anerkjennelse for prestasjonene på landslaget.

Birkir Már Sævarsson (Valur). 183 kamper/7 mål for Brann fra 2008-2014.

Fast på Brann-laget i mange sesonger. Begrenset spiller som fikk mye ut av karrieren sin i Norge.



Sverrir Ingason (Rostov) . 34 kamper/3 mål for Viking i 2014.

Var en bauta den ene sesongen har spilte. Kåret til årets spiller i klubben.



Hólmar Örn Eyjólfsson (Levski Sofia). 64 kamper/3 mål for Rosenborg 2014-16.

Sentral på Rosenborgs mesterlag. Ble tydelig etter at han dro at hullet var betydelig.

Arnor Ingvi Traustason (Malmö), 11 kamper/1 mål for Sandnes Ulf 2012.

Lånespilleren som scoret det avgjørende målet i EM-kampen mot Østerrike fikk en høst i kamp mot nedrykk og gjorde det helt greit.

Birkir Bjarnason (Aston Villa), 82 kamper/15 mål for Viking 2006-07+09-11. 22 kamper/5 mål for Bodø/Glimt 2008.

Var et talent som fikk sjansen tidlig. Fremgangen i Viking stoppet etter hvert opp, før han fikk et oppsving i Bodø med påfølgende retur til «hjembyen». Har tatt store steg siden.



Samúel Kári Fridjónsson (Vålerenga). 28 kamper/3 mål for Vålerenga 2017-18.

Glimtvis god, men ikke bankers på et VIF-lag i midtsjiktet av norsk fotball i hans tid her.

Jón Dadi Bödvarsson (Reading), 92 kamper/23 mål Viking 2013-15.

Fikk mye spilletid og scoret noen mål. Få hadde likevel trodd han skulle være VM-spiss et par år senere.

Emil Hallfredsson (Udinese), 1 kamp Lyn 2007.

18 dager langt opphold som unggutt før overgang til Reggina og italiensk fotball.

Björn Bergmann Sigurdarson (Rostov), 76 kamper/24 mål Lillestrøm 2009-12. 58 kamper/24 mål Molde 2014-17.

En stjerne i Eliteserien, tross skader. Dominerte for både LSK og Molde.

VGs gjennomgang av Island-troppen viser at «norgesvennene» stort sett har gjort det greit i Eliteserien - som i dag rangeres som Europas 24. beste liga . Men det er ikke mange av dem som har stjålet overskriftene i særlig stor grad. Faktisk er det kun Bjørn Bergmann Sigurdarson - for øvrig Hardarsons søksenbarn - som kan sies å ha vært en profil i ligaen.

– Det kan jo virke litt rart, men den islandske mentaliteten spiller inn, og når disse spillerne kommer sammen, så er det noe som skjer. Det Lars Lagerbäck er i ferd med å få til i Norge minner meg om da han startet oppturen på Island, sier Hardarson.

Island lå på 112. plass på FIFA-rankingen i 2010. Til forrige fotball-VM var landet bunnseedet i kvalifiseringen. Og innbyggertallet på 335.000 - en fjerdedel av Trinidad og Tobago som inntil i år hadde rekorden for minste befolkning i et VM-sluttspill - innbyr ikke akkurat til deltakelse på verdens aller fineste fotballscene.

Men en enorm fremgang, først gjennom å bli kvalifisert til EM 2016, hvor England ble slått ut i åttedelsfinalen, og deretter ved å vinne puljen foran Kroatia før 2018-VM, gjør at det Island sender ut elleve VM-debutanter på Spartak stadion i Moskva i dag.

– Vi er virkelig vanskelige å bryte ned, og vi holder buret rent innimellom samtidig som vi kontrer godt. Det er en god kombinasjon, og jeg ville selv hatet å møte Island, sier Islands kanskje beste spiller den inneværende sesongen - Burnleys Johann B. Gudmundsson - til The Telegraph .

Han innrømmer at han som liten drømte om å spille i VM, men da for et av de andre lagene. Å delta som islending var rett og slett ingen realistisk tanke.

Nå lurer de fleste på Island om Lionel Messi kan stoppes. Og det er åpenbart at de liker rollen som underdog. Etter trekningen sa backen Diego Johannesson til den argentinske avisen Ole at «alle spillerne vil ha Messis drakt, og jeg er en av dem. Jeg foreslår at han tar med 23 stykker». Trener Heimir Hallgrímsson kikket etterpå inn i Marcas videokamera og ba Messi starte rolig i en hilsen til superstjernen.

Tror på uavgjort

– Vi holdt Ronaldo rolig i EM, så forhåpentligvis klarer vi å gjøre det samme med Messi, sier Gudmunsson.

Etter Norges-oppholdene har stort sett alle de islandske spillerne kommet seg til klubber i bedre ligaer. Utenom Gudmundsson og Gylfi Sigurdsson i Premier League og Halfredsson i Serie A er det imidlertid få store klubbnavn å spore. Og den gamle Brann-spilleren Sævarsson spiller faktisk i den islandske ligaen - den 43. beste i Europa - uten at han har mistet plassen i førsteelleveren.

– Jeg tror på uavgjort mot Argentina. Laget er ikke dårligere enn i EM, men vi er avhengig av å ha nøkkelspillerne skadefrie, sier Start-assistent Hardarson.

Kroatia og Nigeria er de to andre lagene i gruppen.

PS! Én mulig fordel for vikingene i dag: Islands gjennomsnittshøyde er 1.85 meter – seks centimeter mer enn tilsvarende hos Argentina.