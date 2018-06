TOPPER: FIFA-president Gianni Infantino (t.v.) og Russland-president Vladimir Putin (t.h.). Foto: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK

Fotball-VM 2026 til USA, Canada og Mexico

Publisert: 13.06.18 12:52 Oppdatert: 13.06.18 14:03

FOTBALL 2018-06-13T10:52:15Z

MOSKVA/OSLO (VG) Fotball-VM om åtte år skal finne sted i USA, Canada og Mexico. De fikk mer enn dobbelt så mange stemmer som Marokko på FIFA-kongressen.

Nord-Amerikas søknad fikk 134 stemmer, mens Marokko måtte nøye seg med 65.

– Vi stemte på vinnerlaget, forteller den norske fotballpresidenten Terje Svendsen til VG i kongressalen.

– Vi har vurdert kandidatene nøye, og det var fire grunner til valget: menneskerettigheter, infrastruktur, gjenbruk og finansielle forhold.

Stemmegivningen fant sted på den 68. FIFA-kongressen i Moskva, dagen før Russland og Saudi-Arabia sparker i gang VM 2018.

Der kunngjorde også FIFA-president Gianni Infantino at han stiller til gjenvalg neste år når hans treårsperiode er over.

Både Russlands president Vladimir Putin og Infantino var på talerstolen før stemmene ble avgitt og telt opp - med det resultat at det USA-ledede Nord-Amerika-initiativet skal arrangere fotball-VM 2026.

Hvor godt kan du VM? Test deg selv i VGs VM-quiz (krever innlogging)!

Vi skal ikke lenger tilbake til 1994 for å finne sist gang at USA var vertskap for fotball-VM, og selv om nasjonen denne gang har med seg nabolandene Mexico og Canada, er det hovedsakelig i De forente amerikanske statene at kampene kommer til å finne sted om åtte år.

Hele 60 av kampene skal etter planen gå i USA. Canada og Mexico får ti hver.

– Dette er godt for fotballen i Nord-Amerika. Selv om jeg regnet med at de var favoritter, er det overraskende at seieren ble så stort, sier Grant Wahl , USAs fremste «soccer»-journalist til VG.

– Jeg var til stede i 2010 da Qatar fikk VM 2022 på bekostning av USA, så jeg tok ingenting for gitt.

FIFAs ekspertgruppe hadde på forhånd vurdert de to kandidatene og ga det nordamerikanske et klart overtak. Marokkos søknad ble vurdert som særlig svak på infrastruktur som stadioner, overnatting og transport.

Afrika har hatt fotball-VM bare én gang. Det var Sør-Afrika i 2010.

Etter at FIFA fikk kritikk for å tildele Russland og Qatar VM i fotball for 2018 og 2022, er for første gang menneskerettigheter med i vurderingen. Der mener FIFA det er 1–1 mellom Marokko og Nord-Amerika. Begge får karakteren «middels».

I sin presentasjon trakk amerikanerne fram at deres stadioner allerede står ferdig - eller bare skal oppgraderes - og at de derfor kan konsentrere seg om andre ting i mesterskapet.

Til tross for at dette først og fremst er en USA-søknad, prøvde de under presentasjonen å understreke at det er tre nasjoner som står bak.

Marokko prøvde i sin presentasjon å fremstille det som en fordel at de må bygge nye stadioner - fordi disse da kan skreddersys til VM. De fremholdt også at Marokko er et av verdens tryggeste land, der «alle våpen er forbudt».

Det nordamerikanske alternativet har et budsjett på cirka 120 milliarder kroner, Marokko omtrent halvparten.