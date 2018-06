DEPRIMERT: Danny Rose har åpnet om en tung tid med depresjon, rasisme og om å nekte sin egen familie å reise med ham til VM. Foto: Mike Egerton / TT NYHETSBYRÅN

Danny Rose åpner opp om depresjon - vil ikke ha med familien til VM

Den 27 år gamle Tottenham- og England-backen forteller åpenhjertig om problemene i Tottenham, moren som ble utsatt for rasisme og at broren ble skutt - og hvordan det engelske landslaget har vært redningen.

– Jeg er den heldigste mannen i Englands VM-tropp. England er redningen, en million prosent ... jeg kan ikke få takket manageren (Gareth Southgate) og det medisinske apparatet nok, sier Rose i et fyldig intervju med den engelske avisen The Independent.

Tottenham-backen har hatt en tung sesong på banen, med lite spilletid og mye utenomsportslig fokus. Nå sier han at det har foregått ting i kulissene i klubben som han ikke vil snakke om - av frykt for å bli bøtelagt igjen.

– Det er ingen hemmelighet at jeg har vært gjennom en tøff periode i Tottenham denne sesongen, som førte til at jeg oppsøkte en psykolog og ble diagnostisert med depresjon, som ingen vet om. Jeg måtte komme meg bort fra Tottenham, sier Rose.

Han gjentar sin takknemlighet overfor det engelske landslaget, som ga han muligheten til å nettopp «komme bort», og forteller at han gikk på antidepressiva noen måneder. Nå har han imidlertid sluttet med medikamentet og er klar for å gå langt i VM i Russland .

Mørketid

Det var etter en kneskade i 2017 at Rose merket en forandring i sitt eget temperament.

– Jeg begynte å bli veldig sint, veldig lett. Jeg hadde ikke lyst til å spille fotball, ikke lyst til å bli frisk, jeg glefset rundt når jeg kom hjem og ville ikke gå ut med vennene mine. I stedet gikk jeg rett til sengs når jeg kom hjem, forklarer landslagsbacken.

27-åringen forklarer at alt stammer fra skaden i 2017 og at han ble rådet til å ikke gjennomføre en operasjon. Dermed endte det med smertestillende og Rose sier i dag at han ikke vet hvor mange tabletter og injeksjoner han tok for å bli klar til spill for Tottenham.

– Jeg sier ikke at jeg hadde en verre behandling enn noen andre. Slik er fotballen. Men det var vanskelig å se på at lagkameratene mine rundspilte Manchester United og Arsenal mens jeg gikk skadet, sier han.

Før det brått blir mørkere: Onkelen hans tok selvmord i denne perioden, senere samme år ble moren utsatt for rasisme og broren nesten skutt i ansiktet i familiens hjem.

– Det var mange prøvelser mens jeg forsøkte å bli friskmeldt. Derfor har det engelske landslaget vært redningen. Jeg er den heldigste mannen i dette laget, gjentar Rose.

VM-nei til familien

Litt av grunnen til at han mener han er så heldig, er at han kun har spilt 22 kamper for klubb og landslag. En skade på vårsesongen gjorde at han mistet tre-fire kritiske uker og han beskriver følelsen som panisk, men han fikk til slutt spilt i sesongavslutningen og samtidig sikret en billett til VM i Russland. Den billetten ønsker han ikke at familien skal løse inn.

– Jeg har vært nødt til å fortelle familien min at jeg ikke har lyst til at de skal bli med til Russland, jeg er veldig bekymret for deres sikkerhet. Faren min har vært med på alle kamper jeg har spilt for Tottenham denne sesongen, selv om han ikke kom hjem før klokken tre om natten og måtte stå opp for å jobbe klokken syv. Jeg hørte han ble lei seg da jeg sa at jeg ikke ville ha dem med til Russland, sier Rose.

Han henviser til at russisk fotball har hatt flere episoder med rasisme de siste årene og ønsker ikke at hans familie skal bli utsatt for det samme - i det som er det aller første verdensmesterskapet til Rose.

England VM-åpner mot Tunisia 18. juni klokken 20.