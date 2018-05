Zidane trekker seg som Real Madrid-trener: – Det beste for alle parter

Publisert: 31.05.18 13:03 Oppdatert: 31.05.18 13:57

FOTBALL 2018-05-31T11:03:17Z

Under en uke etter at han ledet Real Madrid til lagets tredje strake Champions League-tittel, så trekker Zinédine Zidane (45) seg som trener i storklubben.

Den spanske storavisen Marca meldte først om Zidanes avgang, og franskmannen bekreftet det på en pressekonferanse i dag. Zidane hadde ett år igjen av kontrakten, og har vært hovedtrener i Real Madrid siden januar 2016.

På den tiden har han fått med seg én ligatittel, et cupmesterskap og tre Champions League -titler.

Zinedine Zidane Født: 23. juni 1972 (45 år)

Klubber som trener: Real Madrid

Klubber som spiller: Cannes, Bordeaux, Juventus og Real Madrid.

Kallenavn: Zizou

108 landskamper og 31 mål for Frankrike Meritter som trener: Champions League: 2015/16, 2016/17 og 2017/18.

La Liga: 2016/17. Meritter som spiller: VM-vinner: 1998

EM-vinner: 2000

Én mesterligatittel, to italienske ligatitler, én spansk ligatittel

Årets spiller i verden: 1998, 2000, 2003. Aktuell: Går av som trener i Real Madrid.

Zidane hadde nylig et møte med klubbpresident Florentino Pérez, og ga i dette møtet beskjed om at han ikke lenger ønsket å være trener for Real Madrid etter 878 dager i sjefsrollen.

– Zidane tok kontakt med meg i går og ga meg en beskjed om overrasket meg, forklarte Perez på pressekonferansen i dag.

– Som jeg sa til presidenten, jeg har tatt avgjørelsen om å ikke være Real Madrid-trener neste år, sa Zidane.

– Jeg vet det er et rart øyeblikk å ta en sånn avgjørelse, men jeg tror det er det beste for alle parter, forklarte han.

– Laget må fortsette å vinne, og da trenger de en annen trener. De trenger en annen diskurs, en annen arbeidsmetode, og derfor har jeg tatt denne avgjørelsen. Jeg liker denne klubben veldig godt, sa 45-åringen og la til:

– Real Madrid har gitt meg alt. Jeg vil være nære denne klubben hele mitt liv. Spillergruppen har ingenting å si på min avgjørelse. Etter tre år, så er det behov for forandringer for å fortsette å vinne.

Zidane svarte avkreftende på spørsmål om avgjørelsen hadde noe med usikkerheten rundt Cristiano Ronaldos fremtid. På spørsmål om avgjørelsen hadde vært den samme hvis laget hadde tapt finalen mot Liverpool, sa Zidane følgende:

– Jeg vet ikke. Kanskje.

Real Madrids spillere skal ha fått beskjed om Zidanes avgang bare noen minutter før pressekonferansen - via kaptein Sergio Ramos, som hadde fått nyheten direkte fra Zidane.

Perez fortalte at han har forsøkt å beholde treneren:

– Jeg har ønsket ham som spiller, som trener og en person ved min side. Jeg ville gjerne overtale ham til å fortsette, men jeg aksepterer avgjørelsen hans. Denne klubben vil alltid være familien hans, sa Perez.

La opp i 2006

Zidane avsluttet karrieren som spiller i 2006, etter seks sesonger i Real Madrid. Hans siste obligatoriske kamp var for Frankrike i VM-finalen mot Italia, der han ble utvist for den berømte nedskallingen av Marco Materazzi .

Han hadde også flere sesonger i Juventus, og har vunnet «alt» både på klubb og landslag.

Zidane var først trener for Real Madrid Castilla, der Martin Ødegaard spilte, fra 2014 og frem til han tok over som hovedtrener etter at Rafael Benitez var ferdig i klubben.