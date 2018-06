TERRORTRENING: Litauiske grensesoldater trener på å fange fotballpøbel. Blant VM-byene er Kaliningrad, en russisk enklave omgitt av Litauen og Polen. Foto: PETRAS MALUKAS / AFP

Slik skal russerne stoppe VM-terror

Publisert: 12.06.18 11:39

MOSKVA (VG) Vladimir Putin hadde 50 000-70 000 folk i sving med sikkerheten under Sotsji-OL. Det foregikk på et begrenset område i Kaukasus. Nå er det fotball-VM i 11 byer. Terrorfaren er økt som følge av krigene i Syria og Øst-Ukraina.

Den russiske presidenten legger voldsom prestisje i at sikkerheten skal være på topp. Som tidligere KGB-agent er det noe Putin kan mye om. Russerne mener at det kommende VM skal bli tidenes tryggeste.

– Det er de vanlige mekanismene som brukes: mobilisering av alt tilgjengelig politi, og noen militære, tøffe regler, hundse folk, forbud osv. Russland har mye erfaring i dette - helt fra OL 1980, sier Vladimir Gelman, professor ved det europeiske universitet i St. Petersburg til VG.

– Fotball-VM er et gigantisk sikkerhetsarrangement, sier Jakob Hedenskog, forskningsleder ved Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige.

– Om vi sammenligner med Sotsji-OL, så satset Russland der 1,2 milliarder dollar og hadde 50 000-70 000 sikkerhetsfolk på plass, selv om arrangement var relativt konsentrert til to steder: Hallene nede ved Svartehavet og ski-øvelsene oppe i dalen.

– Fotball-VM derimot er spredd over 11 byer i store deler av den europeiske delen av Russland. På samme måte som under OL kommer de russiske væpnede styrkene til å grupperes strategisk i og omkring kampstedene, sier Hedenskog til VG.

Om terrortrusselen i Russland sier han:

– Den har først og fremst vært knyttet til situasjonen i Nord-Kaukasia, der en islamistisk opprørsbevegelse fortsatt er aktiv. Men voldsnivået har gått ned de siste årene, dels på grunn av vellykkede og tøffe aksjoner fra de russiske anti-terror-styrkene, dels på grunn av intern splittelse innen opprørsbevegelsen der store deler har sluttet seg til IS og at hundretalls opprørere har dra til Syria og Irak for å kjempe der.

Hedenskog viser til at en rekke terrorister fra Kaukasus har utført selvmordsaksjoner i andre deler av Russland, som på Domodedovo-flyplassen i 2011, på Moskvas metro i 2010, på hurtigtoget mellom St. Petersburg og Moskva i 2009 og i Volgograd i 2013.

– Det finnes også en økt risiko for vold i forbindelse med at soldater kommer tilbake fra krigene i Syria og Irak. Til nå har ingen terroraksjoner blitt knyttet til disse krigerne, men det er en potensiell trussel som myndighetene følger nøye, sier Jakob Hedenskog.

Den siste selvmordsaksjonen i Russland, i St. Petersburgs metro i 2017, ble utført av en usbekisk statsborger som hadde blitt radikalisert i Russland - på samme måte som mannen som sist uke ble dømt etter terroraksjonen i Stockholm.

– Russlands krigsoperasjoner i Syria og støtten i Assad-regimet gjør landet til et mulig mål for sunnimuslimsk terrorisme også internasjonalt. En annen konflikt som kan gi økte sikkerhetsrisiko under VM, er Russlands krigføring i østre Ukraina, sier Jakob Hedenskog ved Totalförsvarets forskningsinstitut.

Russiske fans var involvert i bråk med engelske supportere under EM i Frankrike for to år siden. Det skal ikke skje i Russland, om vi skal tro Aleksander Baranov i det russiske fotballforbundet:

– Dette blir det sikreste verdensmesterskapet noen sinne. Alle fans som er utestengt fra russisk fotball på grunn av aggressiv oppførsel eller for rasisme, vil ikke kunne kjøpe billett til VM-kamper. De har ikke en sjanse. De er svartelistet, sier Baranov til VG - og legger til at de har et veldig nært samarbeid med politiet.

Bråket under EM i Frankrike skremmer ham ikke:

– Ærlig talt, så har Russland mer erfaring enn fransk politi. Våre politifolk vet hvordan man skaper sikkerhet.

Jakob Hedenskog er enig i at kontrollen er god, men fremholder likevel risikoen:

– Med tanke på den nylige Skripal-saken, den etterfølgende utvisning av diplomater og britenes boikott av VM på høyeste politiske nivå, så det stor risiko for uroligheter mellom særlig russiske og engelske supportere.

– Man får likevel anta at russisk politi har god kontroll på den russiske hooligansen og at de har lyktes med å stoppe utenlandske bråkmakere i å komme inn i Russland, sier Jakob Hedenskog.

– Vi har tatt alle trusler i betraktning, beroliget VM-sjefen Aleksej Sorokin nylig.

Lene Wetteland i Helsingforskomiteen er skeptisk til metodene som brukes:

– I forbindelse med VM er det innført 20 konkrete reguleringer for å styrke sikkerheten. Dette er jo ikke uvanlig i forbindelse med store idrettsarrangementer, men her kommer reguleringene i tillegg til allerede strenge lover - og blir brukt som dekke for særlig invaderende handlinger fra politiet, mener Wetteland.