Stormen rundt Casillas og Puyol: Oppvasken er viktigst!

Det stormer rundt den spanske keeperlegende Iker Casillas.

Reaksjonene etter homo-meldingen på Iker Casillas’ Twitter-konto sier mye om hvor betent homofili-spørsmålet er i fotballen.

De fleste menn som har spilt fotball litt tilbake i tid, har trolig både hørt og muligens bidratt til «guttastemning» i garderoben eller på tribunen.

Den gangen ble verken homohets eller nedsettende bemerkninger om «kvinnefotball» (for et rart begrep!) slått særlig ned på. Tvert imot kunne de fleste kommentarer lett passere som en del av en en sjargong.

Sånn var bare kulturen, liksom...

Iker Casillas og Carles Puyol var rivaler på klubbnivå og lagkamerater på landslaget. Her i kamp mot Nederland og Arjen Robben.

Heldigvis er fotballen i gang med en reise langt bort fra tiden da slikt var akseptert.

Fotball for kvinner har en helt annen standing i dag enn for bare få år siden, der både publikumstallene og økonomien vokser.

Men fortsatt er vi der at vi knapt har sett en mannlig fotballspiller på toppnivå være åpen om en homofil legning.

Det skyldes etter all sannsynlighet at fotballkulturen fortsatt fremstår for skremmende for mange.

Sett i den konteksten går det an å se på stormen rundt Iker Casillas og Carles Puyol på to måter: Enten som en indikasjon på hvor kort fotballen har kommet, eller som et tegn på det stikk motsatte.

Det som skjedde var altså at det ble publisert en Twitter-melding på kontoen til Casillas, keeperlegenden med 167 landskamper for Spania. Den lød:

«Vær så snill og respekter meg. Jeg er homofil».

Så kastet Carles Puyol, den tidligere Barcelona-stopperen med 100 landskamper, seg på med spøken:

«Det er på tide at vi forteller historien vår, Iker».

En ting er innholdet i de umorsomme meldingene, der vi aldri får vite om Casillas’ forklaring om at han ble hacket stemmer eller ei.

Langt mer interessant er det å se sprengkraften i responsen.

Iker Casillas mistet nesten tre millioner følgere, og både delinger, likes og antall kommentarer eksploderte.

En dårlig spøk, uansett opphav, hadde aldri i verden utløst denne flodbølgen dersom fotballen hadde et mer utviklet forhold til at folk kan elske den man vil.

Saken viser hvilken verkebyll temaet er, i en tid da det på de fleste samfunnsområder er helt naturlig å være åpen om å foretrekke en av samme kjønn.

Men i internasjonal fotball har vi knapt sett en mannlig spiller på høyt nivå stå frem (også det er et rart begrep) med at han er homofil.

Oppstyret sier også litt om hvilken kraft som ligger i nedslagsfeltet til kjente fotballpersonligheter, og hvor stor forskjell det er på å være et godt og et mindre godt forbilde.

Mens Casillas skylder på hacking, valgte Puyol å legge seg flat og beklage en dårlig spøk.

«Jeg har gjort en feil. Beklager en klønete fleip uten dårlige intensjoner og helt malplassert», skrev Casillas’ tidligere landslagskompis.

I seg selv er dette ikke verdens største sak, men den sier litt om klimaet som råder. Josh Cavallo, som er en av få mannlige fotballspillere som er åpent homofil, har rett i at reisen er vanskelig og at det er respektløst å tulle med legning i en slik sammenheng.

Det er nemlig snodig at fotballen er så langt bak de fleste andre når det gjelder normalisering av homofili. Det er ingen quick fix, men det er i alle fall viktig at «guttastemningen» ikke får råde som før.

Slik sett kan oppvasken rundt Casillas og Puyol. Det er i alle fall noe.