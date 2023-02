Forbannet Klopp da Liverpool skuffet igjen

(Crystal Palace – Liverpool 0–0) En slurvete førsteomgang fikk Jürgen Klopp til å frese mot egne spillere. Liverpool fikk på ingen måte en opptur etter stortapet mot Real Madrid.

Liverpools vonde uke fortsetter etter at Jürgen Klopps lag gikk målløse av banen mot Crystal Palace i Premier League. For etter 2–5 mot Real Madrid i Champions League i midtuken, var det langt fra noe tilsvar rødtrøyene vartet opp med på Selhurst Park lørdag kveld.

Tross en skuffende forestilling klatret Liverpool én plass på tabellen: fra åttende plass, forbi Brighton og opp til syvende.

Cody Gakpo var riktig nok nære ti minutter før slutt, da han ble spilt alene med Vicente Guaita i Palace-målet. Avslutningen gikk utenfor, mens Mohamed Salah også hadde en stor mulighet da han satte ballen i tverrligger tidlig i omgangen. Men det var også det Liverpool hadde å komme med.

Palace traff også tverrligger ved Jean Philippe Mateta og hadde flere store muligheter på dødball. Mot slutten av kampen var det Alisson i Liverpool-målet som ble holdt opptatt og hjemmepublikummet som manet laget sitt framover.

– Vi har ikke vært veldig skarpe foran mål i det siste.

– Det er to poeng tapt, ikke ett poeng vunnet, konstaterte Palace-backen Nathaniel Clyne i intervjuet med Viaplay etter kampen.

Ved flere anledninger viste TV-bildene at trener Jürgen Klopp freste, da Liverpool-spillere i tur og orden ga bort gavepakker til hjemmelaget. Mest involvert var høyresiden med Trent Alexander-Arnold og Joël Matip, som ble reddet av keeper Alisson flere ganger, da de mistet ballen i farlig område på egen halvdel.

En frustrert Jürgen Klopp løp deretter inn i garderoben straks pausesignalet gikk, tydelig preget.

REAGERTE: Jürgen Klopp var åpenbart svært misfornøyd med særlig førsteomgangen til Liverpool og ble sett reagere kraftig på flere av de defensive valgene spillerne hans tok under kampen.

Tidligere Liverpool-spiller og nå ekspertkommentator for LFCTV, Neil Mellor, var ikke nådig da han hadde fulgt den første omgangen.

– Jeg tror at mot bedre motstand og bedre spisser, så ville denne kampen vært over til pause.

– Liverpool kunne ligget under 0–3 til pause her mot Crystal Palace. De har brent noen enorme muligheter.

Blant både supportere i sosiale medier og eksperter var det særlig Naby Keita som symboliserte Liverpools trauste førsteomgang.

– Hvis ikke Klopp tar ut Keita til pause, så er det sjokkerende dårlig coaching, sa Viaplay-ekspert Pål André Helland etter de første 45.

Da hadde midtbanespilleren fått gult kort etter 22 minutter, deretter lagd to klønete frispark, stod i fare for å bli utvist og hadde nesten scoret selvmål på klønete vis. Keita ble deretter byttet ut i pausen, til fordel for Harvey Elliott.

Liverpool hadde vunnet samtlige syv kamper på Selhurst Park under Jürgen Klopp før lørdag kveld.

Rødtrøyene hadde også vunnet 11 kamper på rad mot Crystal Palace før det endte 1–1 på Anfield i den andre serierunden i høst.

Saken oppdateres!