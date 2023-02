Glimt ute av Europa etter Vetlesen-miss: − Blytungt

(Lech Poznan-Bodø/Glimt 1–0) Hugo Vetlesen (22) misset en gigantisk sjanse. Dermed er Europa-eventyret over for Glimt – og Norge kan se langt etter en ekstra plass i Champions League.

– Blytungt. Jeg henger meg opp i sjansen jeg hadde rett før de scorer. Det er sånne marginer vi må ha med oss for å gå videre, sier Hugo Vetlsen til Viaplay.

– Jeg får nesten for god tid. Jeg får litt «ryggsekken», sier 22-åringen som avsluttet et glitrende Glimt-angrep på verst mulig måte – omtrent på benkerad 49.

FIKK HETTA: Glimt-trener Kjetil Knutsen følger laget mot Lech Poznan.

Et tidvis velspillende Bodø/Glimt-lag tapte 0–1 mot Lech Poznan i Polen torsdag kveld.

– Jeg er skuffet på vegne av Glimt og norsk fotball. Denne kampen bør vi få noe ut av. Vi skaper mest og er det beste laget, men mangler 10–15 prosent på å kunne si at det er veldig bra, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Viaplay-ekspert Rune Bratseth påpeker at det norske laget ikke klarer å score i løpet av to kamper – og at laget ikke sto distansen etter hjemmelagets ledermål.

Kjetil Knutsen & co. kjempet om en plass i åttedelsfinalen i Conference League, men også for andre norske klubber kunne Glimt-avansement fått store positive ringvirkninger.

Årsaken til det er at Norge for øyeblikket ligger på 15. plass i UEFAs ligarangering. Det er den høyeste plasseringen på 20 år. Eliteserien er foran både Superligaen og Allsvenskan.

En 14. plass, som kunne vært innen rekkevidde om Glimt hadde tatt seg videre, ville gitt flere norske lag i Europa fra 2024/25-sesongen. Da ville Norge fått:

Fem lag med i kvalifisering til de tre europeiske turneringene.

To lag til Champions League-kvalik.

Garantert gruppespill i Conference League.

Lettere inngang i kvalifiseringen for alle lag i samtlige tre turneringer.

Ifølge Fotcalc.com ender Norge på 16. plass på rankingen etter at Bodø/Glimt røk ut av Europa torsdag.

Glimt tok ikke vare på sjansene – og Hugo Vetlesen tok definitivt ikke vare på sjansen.

– Det er nesten så jeg ikke tror det da jeg ser reprisen for andre gang heller, kommenterte Viaplays fotballekspert Lars Tjærnås.

Han var vitne til at Vetlesen, årets spiller i Eliteserien i fjor, skjøt over fra seks-syv meter – til tross for at han hadde all tid i verden til å sikte bedre.

Da var det spilt 55 minutter, og det sto 0–0 i Poznan.

Minutter senere var Amahl Pellegrino nære med et skudd mot lengste hjørne. Glimt hadde både spillet og sjansene.

Så, etter 62 minutter, smalt fra svensken Mikael Ishak i motsatt ende. 1–0 til hjemmelaget.

Luften gikk litt ut av Glimt etter baklengsmålet.