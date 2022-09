Kaotiske opptøyer i Nice – Europakamp utsatt

Bråk mellom supporterne til Nice og Köln gjorde at Conference League-kampen ble utsatt en time.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den skulle startet 18.45, men nytt tidspunkt er 19.40, ifølge Köln på Twitter. Videoer viser kaotiske tilstander i Sør-Frankrike mellom Nice og Kölns fan. Filmer som er delt i sosiale medier viser at det har blitt kastet bluss mellom supportergrupperinger. Bilder viser også slåssing.

Den tyske avisen Bild skriver at 50 maskerte ultras fra Köln gikk mot hjemmetribunen for å gjøre opprør ved 18-tiden. De kastet bengallys mot vakter og supportere, elsparkesykler og seter fløy gjennom lufta.

Franske medier melder at syv personer skal være skadet, to av dem alvorlig. Ifølge det franske nettstedet RMC Sport skal en tysk tilskuer ha falt ned rundt fem meter fra tribuneplass på Allianz Riviera, og vedkommende skal være i livsfare.

Nices borgermester Christian Estrosi er oppgitt over de tilreisende. Politiet skal ha brukt tåregass.

– Jeg beklager den skandaløse oppførselen til FC Kölns tilhengere og mangelen på respekt for en by som ønsker dem velkommen på et sjenerøst vis. Vi kommer til å sende fakturaer på skader og opprydning til Köln-klubben, sier Estrosi.

STYGGE SCENER: Her går supportere fra Köln og Nice på hverandre inne på stadion.

Lokalavisen Kölner Anzeiger skriver at «åpenbart er Köln-fansen i stor grad ansvarlig for opptøyene». Köln er skuffet over opptøyene.

– Vi fordømmer alle former for vold. Vi står for rettferdighet og respektfull oppførsel. Vi beklager veldig for alle fredelige fans som har kommet til dagens fotballfest.

Köln-fansen har vært synlige i bybildet hele dagen, og skal ha gjort store ødeleggelser på en av supporterbutikkene til Nice.