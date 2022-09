ERSTATTET ØDEGAARD: Fábio Vieira (til venstre) kom inn for en skadet Martin Ødegaard. 22-åringen viste seg frem med et lekkert langskudd.

Arsenal herjet i Ødegaards skadefravær – tilbake på tabelltopp

(Brentford – Arsenal 0–3) En leggskade satte Martin Ødegaard (23) ut av spill mot Brentford. Da benyttet erstatteren muligheten til å presentere seg med et drømmemål.

Arsenal gikk på sitt første tap denne sesongen i sist serierunde mot Manchester United, men søndag slo London-klubben tilbake med en bunnsolid 3–0-seier borte mot Brentford.

Den fineste scoringen sto Fábio Vieira (22) for. I sin første seriekamp fra start banket Ødegaards erstatter inn 3–0-scoringen med et herlig langskudd. Etter en god forestilling ble Vieira byttet ut for Ehtan Nwaneri (15), født 21. mars 2007. Han ble dermed tidenes yngste Premier League-spiller noensinne.

YNGST: Ethan Nwaneri (t.h.) løper ut på banen som den tyngste Premier League-spilleren noensinne, 15 år og 181 dager gammel.

Seieren gjør at Arsenal vipper Manchester City ned fra tabelltoppen. Arsenal har nå 18 poeng, ett poeng mer enn Manchester City og Tottenham.

Nå kommer storkampene på rekke og rad for Mikel Arteta og co. I løpet av de fire neste kampene i serien skal de møte Tottenham, Liverpool og Manchester City.

Se det fine målet til Vieira her.

Før den tid er det imidlertid landslagspause, men så er spørsmålet om Ødegaard blir å se på banen for Norge i Nations League-kampene.

Landslagets pressesjef Morten Skjønsberg opplyser til VG at Ødegaard ikke har meldt forfall. Per nå er ingenting avgjort, sier han.

Norge skal spille to kamper i den kommende landslagspausen. Først møter de Slovenia på bortebane 24. september, før Serbia kommer på besøk på Ullevaal stadion 27. september.

Norge topper gruppen med ti poeng etter fire kamper. Bare Serbia på syv poeng kan stjele gruppeseieren fra Norge.

UTILGJENGELIG: Martin Ødegaard var ikke på banen for Arsenal grunnet en leggskade.

I den norske landslagstroppen finner vi også Kristoffer Ajer. Midtstopperen har trøblet med en skade i sommer, men gjorde søndag sin første start for Brentford denne sesongen.

Det skulle bli en tung opplevelse.

Like etter kvarteret spilt sørget Arsenal-midtstopper William Saliba for 1–0-ledelse da han stusset ballen i hjørnet etter en dødball.

Ti minutter senere kom 2–0. Granit Xhaka slo inn et utsøkt innlegg, og Gabriel Jesus fulgte opp med en vel så vakker heading i det lengste krysset.

Se scoringen til Jesus her.

Brentford har sjarmert fotballverden siden opprykket i forkant av sist sesong, men mot Arsenal var det svært lite som stemte for London-klubben.

Det lille håpet de hadde om å ta med seg noe fra kampen, ble raskt slukket i annenomgang da Fábio Vieira banket inn et langskudd via stolpen og i mål.

Derfra og ut hadde Brentford lite å komme med, samtidig som Arsenal satte på cruisekontroll.