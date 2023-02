John Heitinga er ny hovedtrener for Ajax.

John Heitinga er ny Ajax-trener

Ajax har ansatt John Heitinga (39) som ny hovedtrener ut sesongen. Han etterfølger Alfred Schreuder, som fikk sparken forrige uke.

Ajax melder om ansettelsen i en pressemelding på klubbens nettside.

Schreuder mistet jobben etter sju kamper på rad uten seier. Han tok over ansvaret for førstelaget i den tradisjonsrike klubben ved starten av sesongen, etter at Erik ten Hag ble hentet til Manchester United.

Etter avskjedigelsen av Schreuder har Ajax valgt å la John Heitinga få stige i gradene. 39-åringen trente U23-laget til Ajax og er godt kjent med klubben. Han hadde ansvaret da Ajax slo Excelsior sist helg.

Heitinga har spilt for Ajax i to perioder. Han har også spilt for Atlético Madrid i Spania, Everton og Fulham i England og Hertha Berlin i Tyskland. Heitinga har også 87 landskamper for Nederland og var en del av laget som tok sølv i fotball-VM i 2010. Han ble utvist i finalen mot Spania.

Amsterdam-giganten ligger foreløpig på 4.-plass i den nederlandske æresdivisjonen, fem poeng bak ligaleder Feyenoord.