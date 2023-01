PÅ VEI TIL MOLDE: Veton Berisha var i Molde til medisinsk sjekk tirsdag. Her fra en pressekonferanse med landslaget i mai i fjor.

Prislappen til Berisha: Fra 20 til nesten 40 mill på et halvt år

Veton Berisha (28) scoret fire mål på 14 kamper i Allsvenskan for Hammarby. Nå åpner Molde lommeboken for spissen, det skal gi en voldsom prisøkning for 28-åringen på seks måneder.

I løpet av de seks månedene i Allsvenskan skal verdien på 28-åringen nesten ha doblet seg. Han ble kjøpt fra Viking for rundt 20 millioner kroner meldte VG i fjor sommer.

Nå skal Molde være villige til å betale nesten det dobbelte for spissen, over 35 millioner kroner, melder Nettavisen og TV 2. Sistnevnte melder tirsdag formiddag at Berisha er i Molde for å sluttføre overgangen.

– Veton gjennomfører medisinsk sjekk i dag, skriver administrerende direktør i Molde, Ole Erik Stavrum i en tekstmelding til TV 2.

Sportssjef i Viking, Erik Nevland, solgte Berisha til Hammarby i juli i fjor. VG spør om Berisha har blitt så mye bedre på et halvt år, at en dobling i pris virker riktig etter fire mål på 14 Allsvenskan-kamper.

– Det lurer jeg på også. Det er et godt spørsmål. Men det blir feil av meg å kommentere det. Om Molde vil betale 40 millioner kroner, så må de bare gjøre det, sier Nevland til VG.

LAGKAMERATER: I 2011 spilte Veton Berisha (t.v.) og Erik Nevland sammen for Viking. Nå er Nevland sportssjef i Stavanger-klubben, mens Berisha er på vei fra svensk fotball til Molde.

Åge Hareide var treneren til Berisha i Viking i to og et halvt år. Han vil ikke ikke si noe om den enorme prisøkningen, men Hareide tror Molde sikrer seg Berisha i håp om at han skal skyte klubben til Champions League.

– Veton er en god fotballspiller, en god angrepsspiller. Jeg tror han er en investering for Molde, skyter ham dem til Champions League, så har de lykkes med en god investering, sier Hareide til VG.

TRENER: Åge Hareide kommer fra Molde og har trent Molde. Han har også trent Veton Berisha, som er på vei til Molde. Her er Hareide i Malmö i oktober.

Hareide har tidligere vært landslagstrener for Norge og Danmark og klubbtrener i de største klubbene i skandinavia. Han tror at kjøpet av Berisha, om prislappen ender på mellom 35 og 40 millioner, kan bidra til en prisgalopp i norsk fotball.

– Prisen blir styrt av hva som er tilgjengelig på markedet. Å få tak i en angriper er noe av det vanskeligste. Vi lever i inflasjonenes tidsalder. Både Molde og Bodø/Glimt har handlet for store beløp, sier Hareide.

Før Berisha dro til Sverige scoret han blant annet hat trick mot Haugesund for Viking:

VG har forsøkt å komme i kontakt med administrerende direktør i Molde, Ole Erik Stavrum, men har ikke fått svar om prisen på Berisha og den medisinske testen.

Sportssjefen i Viking forteller at de var fornøyd med salget og pengene de fikk for Berisha sist sommer. 28-åringen signerte 4,5 årsavtale med Hammarby, men etter et halvt år er det svenske eventyret over.

– Er Berisha verdt rundt 40 millioner kroner?

– Det svaret får du ikke av meg, svarer Nevland.

– Hva tenker du om at en norsk eliteserieklubb handler én spiller for rundt 40 millioner kroner?

– Vi kunne aldri gjort det, men hva andre bruker pengene på er ikke opp til meg, svarer Nevland.

Molde ble seriemester med suveren margin ned til Bodø/Glimt i fjor.