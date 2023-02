STRAFF? Dersom Manchester City finnes skyldig, mener flere britiske medier at sannsynligheten for poengtrekk i ligaen er stor.

Sky Sports: Vil kaste ut Manchester City hvis klubben kjennes skyldig

Andre toppklubber ønsker å kaste Manchester City ut av Premier League, dersom klubben dømmes. Det skriver Sky Sports.

Premier League ramser opp det som skal være over hundre regelbrudd i perioden 2009/10-sesongen til 2017/18-sesongen, blant annet brudd på Financial Fair Play-reglementet.

Nå skriver engelsk presse om hvilke sanksjoner klubben kan rammes av dersom den kjennes skyldig.

Ifølge Sky Spors har flere av de andre «topp 6»-lagene (Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham) være blant dem som har pushet Premier League hardest for å få et gjennombrudd i etterforskningen.

Dersom Manchester-klubben kjennes skyldig, ønsker mange Premier League-klubber at de blåkledde skal sparkes ut av ligaen, ifølge Sky Sports.

Regelhåndboken til Premier League lister opp følgende som mulige sanksjoner:

At tidligere ligakamper kan bli spilt om igjen.

Den gjeldende klubben kan få poengtrekk.

Den gjeldende klubben kan bli utvist fra ligaen.

Hindre den gjeldende klubben fra å registrere spillere.

Pengebøter.

Kompensasjoner.

Overgangsnekt.

«Poengtrekk eller kanskje til og med nedrykk er sett på som mest sannsynlig», skriver The Telegraph om eventuelle sanksjoner mot Manchester City.

Info Reglene City er tiltalt for å ha brutt Sesongene 09/10 til og med 17/18 : Brutt regler som krever at det gis informasjon som gir et riktig bilde av klubbens økonomiske situasjon, spesielt med hensyn til dens inntekter (inkludert sponsorinntekter) og driftskostnader.

Sesongene 09/10 til 12/13 : Brutt regler som krever fullstendige detaljer om managerens godtgjørelse.

Sesongene 13/14 til 17/18 : Brutt regler som krever at klubben overholder UEFAs regler, inkludert klubblisenser og økonomisk fair play (Financial Fair Play).

Sesongene 15/16 til og med 17/18 : Brutt regler om lønnsomhet og bærekraft.

Fra desember 2018 til dags dato: Brutt regler som krever at klubben samarbeider med og bistår Premier League i dens undersøkelser, inkludert ved å levere dokumenter og informasjon i god tro. Vis mer

Ifølge The Athletic skal nyheten ha kommet svært overraskende på for City-sjefene. Ifølge nettstedet var det kun en liten gruppe ansatte, deriblant manager Pep Guardiola, som ble informert om tiltalen før den nådde pressen. De fleste spillerne ble gjort kjent med nyheten gjennom mediene, skriver nettstedet.

Der tok det ikke lang tid før spekulasjonene kom om Manchester City kan miste ligatitlene fra 2012, 2014 og 2018.

«Det er usannsynlig», skriver blant andre Miguel Delaney i The Independent, og legger til:

«Sentrale fotballpersonligheter snakker seriøst om muligheten for nedrykk. Det vil sende ut en beskjed til resten av klubbene i Premier League», mener Delaney.

Skulle Manchester City bli straffet og dernest bli fratatt sine seks ligatitler, vil ikke ligatoeren fra de gjeldende sesongene overta ligatrofeet – ifølge FourFourTwo.

Tidsskriftet mener at det da ikke vil stå oppført en Premier League-vinner i 2011/12-, 13/14- og 17/18-sesongene – til skuffelse for rivalene Manchester United (2) og Liverpool. Så spørs det da hva ligatoerne – og eksempelvis klubbene som gikk glipp av Champions League-spill og millionene som medfølger – i så fall vil gjøre.

I 2020 ønsket UEFA å utestenge Manchester City fra Champions League. Det kom aldri gjennom fordi City fikk medhold fra Idrettens Voldgiftsrett (CAS):

Premier League satte i gang etterforskningen av Manchester City samtidig som UEFA gjorde det i desember 2018. Det skjedde i kjølvannet av EICs (European Investigative Collaboration) EICs (European Investigative Collaboration)EICs (European Investigative Collaboration) er et medienettverk bestående av aviser som VG, Der Spiegel og Politiken. publisering av dokumenter som anklaget City for å bryte reglene.

UEFA ønsket å utestenge City i to år fra europeiske turneringer, men dommen ble opphevet av CAS CASCAS er Den internasjonale voldgiftsretten for sport - en domstol opprettet for å avgjøre tvister innen sport.. CAS kan ikke komme City til unnsetting denne gangen ettersom retten, basert i Sveits, ikke har jurisdiksjon i Storbritannia.

– Den største forskjellen mellom Premier League og UEFA, er at UEFA har foreldelsesfrist som gjør at bevisene bare kan strekke seg fem år tilbake. Premier League har ikke det, sier finansekspert Kieran Maguire til Sky Sports News.

En annen vesentlig forskjell er at UEFAs regelverk sier at bevisene ikke kan ha blitt innhentet på ulovlig vis. Premier League-håndboken sier imidlertid at kilden til bevisene er irrelevant. EIC fikk dokumentene via den portugisiske varsleren Rui Pinto. Han ble arrestert i 2019, anklaget for å ha skaffet seg tilgang til dokumentene på ulovlig vis.

Skulle ligaen eller klubben anke denne gangen, vil det bli satt sammen et nytt uavhengig panel som skal vurdere saken. Det betyr at det potensielt kan ta flere år før det blir satt et endelig punktum. En av grunnene til at det tok fem år fra etterforskningen begynte til tiltalen nådde frem, er Citys motvillighet til å overlevere dokumenter til ligaen.

Simon Stone fra den britiske statskanalen BBC, mener at sakskostnadene kommer til å være enorme.

«Vi er i begynnelsen av noe som vil ta veldig lang tid», skriver Stone.

«Hvis Manchester City er skyldig, har de forrådt fotballen», lyder det fra sportskommentator Barney Ronay i The Guardian.