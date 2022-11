AKTIVIST: Mario Ferri har fremmet politiske budskap ved flere anledninger før banestormingen i Qatar.

Banestormeren: − Infantino kom og hjalp meg

Mario Ferri, som stormet banen under kampen mellom Uruguay og Portugal, sier til RAC1 at FIFA-president Gianni Infantino hjalp ham.

Saken oppdateres.

– FIFA-president Gianni Infantino kom og hjalp meg personlig, sier Mario Ferri til RAC1. Han har også lagt ut et innlegg på Instagram.

– Tusen takk for alle kjærlighetserklæringer jeg har mottatt fra verden, fra Iran og Ukraina. Å bryte reglene er aldri kriminelt hvis det gjøres for en god sak, skriver Ferri på Instagram.

NRK fikk tidligere i formiddag bekreftet av den italienske ambassaden i Qatar at italieneren var løslatt.

– Den berørte statsborgeren har blitt løslatt kort tid etter hendelsene, uten å bli siktet. Annen informasjon vil ikke bli delt på grunn av personvernhensyn, skriver ambassaden til NRK på e-post.

Det var italieneren Mario Ferri som stormet banen i andre omgang i kampen mellom Portugal og Uruguay. Det gjorde han iført en Superman-t-skjorte med skriften «Save Ukraine» og «Respect for Iranian Woman».

I hendene holdt han et flagg i regnbuefarger. Ferri har gjort lignende stunts i over et tiår.

– Vi støtter dem og budskapet på trøyen hans. Vi håper ingenting skjer med gutten, for vi forstår budskapet hans og jeg tror hele verden gjør det samme. Vi kjenner til omstendighetene rundt dette mesterskapet. Det er normalt at dette kan skje, sa Portugal-stjernen Ruben Neves etter kampen.