FORSVARSSTJERNER: Manuel Neuer og Antonio Rüdiger omfavner hverandre. FANS: Tyske supportere støtter «die Mannschaft», men reiste skuffet hjem fra Qatar. HISTORISK: Stéphanie Frappart ble den første kvinnelige hoveddommer i et herre-VM. Her med tidligere Fredrikstad-spiller og Costa Rica-veteran Celso Borges (nr 5).

Ny fiasko for Tyskland - må hjem fra VM

AL KHOR/OSLO (VG) (Costa Rica-Tyskland 2–4, Japan-Spania 2–1) For andre fotball-VM på rad må Tyskland reise hjem før alvoret starter. Spania reddet videre VM-spill tross tap mot Japan, som dermed er gruppevinner.

Tyskland ledet 1–0 ved pause mot Costa Rica - og var på vei videre i VM etter som Spania ledet over Japan.

Men så scoret Japan to ganger tidlig i 2.omgang, begge målene av karer som til daglig spiller i Bundesliga. Dermed var Japan i ledelsen i gruppen.

Ikke nok med det: Costa Rica utlignet først til 1–1 og tok så ledelsen 2–1 over Tyskland.

Der og da var også Spania på vei ut av VM.

Men da Tyskland utlignet til 2–2 og senere vant 4–2, var Spania reddet.

Japan (gruppevinner) skal nå møte Kroatia i åttedelsfinalen, mens Spania (gruppetoer) møter Marokko.

Tyskland måtte vinne - og i tillegg ha hjelp av Spania i sin kamp mot Japan.

De gjorde jobben selv, men det ble ingen hjelp fra Spania.

Før kampen var ti minutter gammel hadde Serge Gnabry med stor presisjon skallet inn 1–0 for Tyskland. Bayern München-spilleren fikk et godt innlegg fra David Raum og klarte å styre ballen med hodet inn i det lengste hjørnet.

1–0: Serge Gnabry og Thomas Müller feirer Tysklands 1–0-scoring etter snaut ti minutters spill.

edelsen holdt til nesten timen var spilt da Yeltsin Tejeda kastet seg fram og utlignet til 1–1 for Costa Rica, som deretter gikk i ledelsen 2–1 ved Juan Pablo Vargas. Tyskland utlignet til 2–2 ved Kai Havertz, uten at det hjalp dem noe. Havertz scoret nok en gang - til 3–2, uten at det hjalp Tyskland, etter som Japan fortsatte ledet mot Spania. Innbytter Niclas Füllkrug gjorde 4–2.

Krisen er dermed fullkommen for Tyskland.

– Så flaut, vi er ute, skriver storavisen Bild torsdag kveld.

I 2018 ble Tyskland slått etter gruppespillet - etter å ha tapt for Sør-Korea i den siste kampen.

Den gang kom de til VM som tittelforsvarer - og hadde aldri tidligere røket ut av et innledende gruppespill i de verdensmesterskapene de hadde deltatt i.

Joachim Löw fikk likevel fortsette fram til EM i 2021 - før Hansi Flick overtok som landslagssjef. Nå skulle han reise «die Mannschaft».

EM om to år går på hjemmebane i Tyskland.

Spania gikk oppskriftsmessig i ledelsen mot Japan, og Alvaro Moratas scoring var den eneste før pause.

Men Japan ga ikke opp. Først utlignet Freiberg-spilleren Ritsu Doan, så ga Ao Tanaka - til daglig i Fortuna Düsseldorf - Japan ledelsen 2–1. Målet ble godkjent etter en lang VAR-sjekk om ballen var over dødlinjen da det målgivende innlegget ble slått.

Dani Olmo hadde en kjempesjanse for Spania helt på slutten - men dessverre for tyskerne - klarte han ikke å få ballen i det japanske målet. Derimot kunne japanerne slippe jubelen løs for et overraskende avansement i VM.

OVERRASKELSE: Japanerne jubler over 2–1-scoringen mot Spania. Målscorer Ao Tanaka med nummer 17.

38 år gamle Stéphanie Frappart skrev fotballhistorie ved å bli den første kvinnelige hoveddommer i et herre-VM. Hun hadde også med seg to kvinner som assistenter, Neuza Back fra Brasil og Karen Diaz Medina fra Mexico.

Tyskland fikk en dårlig start på mesterskapet da de tapte 1–2 for Japan. Innbytter Niclas Füllkrug reddet 1–1 mot Spania - og dermed fortsatt håp om avansement.

I Japan-kampen gikk Tyskland tidlig i ledelsen - men kastet bort alle poengene. Derfor lurte dette spøkelset mens minuttene gikk og det fortsatt sto 1–0 og så mot Costa Rica. Laget fra Mellom-Amerika snudde altså til ledelse, før Tyskland kom tilbake med to scoringer av Kai Havertz.