KLAR TIL KAMP: Rosenborg-spiss Ole Sæter.

Sæter melder seg kampklar: − Jeg gleder meg veldig

Etter flere måneder på sidelinjen er Rosenborgs Ole Sæter endelig klar for comeback. Spissen gleder seg til å spille under den nye treneren Svein Maalen.

Det er Rosenborg selv som har publisert en video på sosiale medier der Sæter melder seg kampklar til søndagens hjemmekamp mot Sarpsborg 08. Det kan bli hans første tellende kamp siden 11. november i fjor.

– Den entusiasmen og gløden jeg har i kroppen nå, har jeg nok aldri kjent på før. Jeg har aldri hatt en sånn her type glede, på en måte en ny giv, etter en så lang periode borte, sier Sæter i videoen publisert på Twitter.

Søndagens kamp blir også den første under den nye midlertidige treneren Svein Maalen. Trønderen tok over etter at Kjetil Rekdal og Geir Frigård fikk sparken i landslagspausen. Sæter spilte under Maalen i Ranheim.

– Jeg gleder meg veldig til å spille under Svein igjen og til å bli en del av laget, sier Sæter.

Rosenborg – Sarpsborg 08 spilles søndag klokken 17. Se kampen på TV 2 Sport 1 eller følg den på VG Live

