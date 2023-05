STALKET CHELSEA-SPILLER: Influenser Orla Melissa Sloan på vei inn til Westminster Mistrates’ Court i London onsdag.

Influenser vedgår å ha stalket Chelsea-stjerne – brukte 21 ulike telefonnumre

Influenseren Orla Melissa Sloan (22) sa seg onsdag skyldig i å ha stalket sin tidligere kjæreste og Chelsea-spiller Mason Mount (24). Hun skal også ha stalket og trakassert ytterligere to spillere.

Sloan skal ha gitt Mount uønsket oppmerksomhet i en periode på fire måneder etter at de to hadde avsluttet kjæresteforholdet. Onsdag møtte hun i retten.

22 år gamle Sloan sa seg også skyldig i å ha stalket en annen Chelsea-spiller, Billy Gilmour. I tillegg skal hun ha trakassert venstrebacken Ben Chilwell, vedkjente hun under høringen i en domstol i London.

Der ble det videre opplyst at Mount og Sloan skal ha møtt hverandre på en fest hos Chilwell i november 2020. I kjølvannet av det skal de ha vært et par i seks måneder, før Mount gjorde det slutt.

– Da han informerte Miss Sloan om dette, ble han utsatt for et bombardement av meldinger, sa aktor Jason Seetal.

– Han begynte med å be henne om å slutte å sende ham meldinger, før han blokkerte nummeret. Deretter begynte han å motta meldinger fra nye numre, og hver gang han blokkerte disse numrene, kom det meldinger fra et annet nummer, sa aktor videre.

Bekymret

Seetal opplyste at til sammen 21 forskjellige numre skal ha blitt brukt til å kontakte Mount.

Mount skal ha vært bekymret for at Sloan hadde en besettelse eller fiksering på ham. Chelsea-stjernen skal ha gitt uttrykk for at han ikke følte seg trygg på «hva hun var i stand til».

– Miss Sloan vet omtrent hvor jeg bor og hvor jeg trener. Jeg er bekymret for at om hun ikke klarer å kontakte meg, kan hun dukke opp på treningssenteret mitt, sier Mount i en uttalelse.

Risikerer fengsel

I retten kom det også fram at andre meldinger fra Sloan var rettet mot Mounts venner og familiemedlemmer, inkludert venstreback Chilwell.

I kommunikasjonen med midtbanespiller Gilmour skal influenseren ha hevdet å ha blitt gravid. Disse påstandene ble i retten beskrevet som «fullstendig fiktive».

Sloan erkjente seg skyldig i anklagene som er rettet mot henne. Straffutmålingen er ventet 20. juni. Tiltalte risikerer fengselsstraff. (NTB/VG)

