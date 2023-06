SKAL DEKKE U21-EM: NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith, VG-kommentator Vegard Aulstad, NRK-programleder Emil Gukild og VG-reporter Joachim Baardsen.

VG inngår samarbeid med NRK – se Norge og alle andre kamper i U21- og U19-EM

For første gang på ti år deltar Norge i U21-EM i fotball for herrer. VG og NRK skal sammen vise alle de norske kampene fra både U21- og det påfølgende U19-EM, mens øvrige kamper i mesterskapet vises eksklusivt på VG+ Sport.

– Vi gleder oss til å jobbe sammen med NRK på to av de viktigste fotballmesterskapene på herresiden på mange år. Dette unike partnerskapet sikrer ikke bare en solid dekning av våre neste A-landslagsspillere, men også at norske fotballfans får sett samtlige kamper med Europas største talenter direkte på VG+ Sport, sier Aslân Farshchian, rettighetssjef i VG.

De norske kampene blir vist gratis både hos VG og NRK. Hos VG må man være logget inn som bruker for å se disse kampene, mens NRK vil vise Norges kamper og finalen på NRKs lineærkanaler og NRK TV. Øvrige kamper i mesterskapet kan du se eksklusivt som abonnent på VG+ Sport.

Info Slik sendes Norges gruppespillkamper i U21-EM: Torsdag 22. juni kl. 18.00

Norge – Sveits på VG, NRK1 og i NRK TV Søndag 25. juni kl. 20.45

Norge – Frankrike på VG, NRK1 og i NRK TV Onsdag 28. juni kl. 20.45

Italia – Norge på VG, NRK3 og i NRK TV Ytterligere kamper med Norge, og finalen, sendes både på VG og NRK. Resten av kampene sendes eksklusivt på VG+ Sport. Mesterskapet spilles 21. juni til 8. juli i Romania og Georgia. Vis mer

– Sammen skal to av Norges aller største mediehus vise frem morgendagens helter på gressmatten. Det gleder vi oss veldig til, og samarbeidet vil komme hele det norske fotballpublikumet til gode. Dette er mediemangfold i praksis, sier Espen Olsen Langfeldt, sportsredaktør i NRK.

Norge er i en tøff gruppe med Frankrike, Italia og Sveits. Italia var også gruppemotstander sist det var norsk deltagelse i U21-EM. Da gikk begge lagene videre fra gruppespillet på bekostning av England og Israel.

Det norske laget kom helt til semifinalen, hvor det ble stopp mot et stjernespekket spansk lag med spillere som Álvaro Morata, Isco og Thiago. På det norske laget var spillere som har preget A-landslaget det siste tiåret, som Stefan Strandberg, Ørjan Nyland, Omar Elabdellaoui og Stefan Johansen.

På laget denne gangen er blant andre Erik Botheim, Jørgen Strand Larsen og Hugo Vetlesen.

Info Her er den norske U21-troppen Keepere: Mads Hedenstad Christiansen – Lillestrøm

Kristoffer Klaesson – Leeds

Rasmus Sandberg – Stjørdals-Blink Forsvarsspillere: Sebastian Sebulonsen – Brøndby

Henrik Heggheim – Vålerenga

Jesper Daland – Cercle Brugge

David Møller Wolfe – Brann

Leo Fuhr Hjelde – Rotherham

Colin Rösler – Mjällby

Warren Kamanzi – Toulouse Midtbanespillere: Sivert Heggheim Mannsverk – Molde

Johan Hove – Groningen

Christos Zafeiris – Slavia Praha

Markus Solbakken – Viking

Hugo Vetlesen – Bodø/Glimt

Tobias Christensen – Fehérvár

Håkon Evjen – Brøndby Angripere: Erik Botheim – Salernitana

Antonio Nusa – Club Brugge

Jørgen Strand Larsen – Celta Vigo

Osame Sahraoui – Heerenveen

Oscar Bobb – Manchester City

Emil Konradsen Ceïde – Sassuolo Reserver:

Joshua Kitolano – Sparta Rotterdam

Seedy Jatta – Vålerenga Vis mer

U19-mesterskapet spilles på Malta fra 3. juli til 16. juli. Norge er i gruppe med Island, Spania og Hellas, og starter gruppespillet mot sistnevnte tirsdag 4. juli. De to beste i hver gruppe går til semifinalene.

Også i dette mesterskapet blir de norske kampene vist gratis både hos VG og NRK. Hos VG må man være logget inn som bruker for å se disse kampene, mens NRK vil vise Norges kamper og finalen på NRK2 og NRK TV. Øvrige kamper i mesterskapet kan du se eksklusivt som abonnent på VG+ Sport.

Info Slik sendes Norges gruppespillkamper i U19-EM: Tirsdag 4. juli kl. 18.00

Norge – Hellas på VG, NRK 2 og i NRK TV. Fredag 7. juli kl. 21.00

Island – Norge på VG, NRK 3 og i NRK TV. Mandag 10. juli kl. 21.00

Spania – Norge på NRK 3, i NRK TV og på VG+ Søndag 16. juli kl. 21.00

Finalen sendes på VG, NRK 3 og i NRK TV. Ytterligere kamper med Norge, og finalen, sendes både på VG og NRK. Resten av kampene sendes eksklusivt på VG+ Sport. Vis mer

Som abonnent kan du se frem til en begivenhetsrik sommer på VG+ Sport. Denne uken kan du følge første steg på veien mot OL for de norske sandvolleykvinnene og -herrene hjemme i Lillesand og This is Boxing fra Chateau Neuf. Mot slutten av måneden ser du Magnus Carlsen i aksjon i det nye sjakk-lagkonseptet Global Chess League.

Lionel Messi leder det argentinske laget i vennskapskamper mot Australia (15. juni) og Indonesia (19. juni), mens Liverpool – Leicester og Liverpool – Bayern München er bland godbitene når de europeiske toppklubbene lader opp til en ny ligasesong. Og fra 25. juli kan du følge de norske lagenes vei mot europacupspill live på VG+ Sport.

Her finner du oversikt over kommende livesendinger på VG+ Sport.