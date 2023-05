SKUFFET: RBK tok seg til 2. runde, men Kjetil Rekdal var langt fra fornøyd. Her etter 16. mai-kampen mot Haugesund.

Rekdal slaktet lag – Sandefjord slått ut av 3.-divisjonslag

(Trygg/Lade - Rosenborg 0–1, Eik Tønsberg - Sandefjord 2–2 e.e.o, 3–4 etter straffer) Rosenborg tok seg videre i cupen, men hovedtrener Kjetil Rekdal kunne knapt tro det han opplevde mot Trygg/Lade fra fjerdedivisjon. Sandefjord ble første Eliteserie-lag til å ryke ut av årets cup.

– Jeg har ikke så mye jeg skulle sagt. Det er flaut. Det er på et nivå du må oppleve for å tro på, fra første minutt og egentlig kampen gjennom, sier Rekdal til NRK like etter at 1–0-seieren og avansement til 2. runde i cupen var sikret.

Agon Sadiku satte kampens eneste mål i det 16. minutt, men i andre omgang skapte trønderne kun én eneste målsjanse mot hjemmelaget fra fjerdedivisjon.

– Skal du lykkes i fotball skal du ha et stort hjerte, i dag var det mangel på det. Det er egentlig ikke vits å snakke om det, for du blir ikke ferdig, forteller en oppgitt Rekdal til NRK.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende i min lange karriere. Verken som trener eller spiller. Å være et Eliteserie-lag som spiller jevnt mot et lag fra 4. divisjon i nitti minutter... Det har jeg aldri vært med på før. Så jeg er godt sjokkert, sier Rosenborg-treneren til Adresseavisen.

Mandag 29. mai venter en tøff bortekamp i Eliteserien mot de nybakte cupmesterne Brann. Etter 8 spilte kamper ligger Rosenborg på 11.-plass med ni poeng. Brann har tredjeplassen med 14 poeng.

– Vi er alle med på dette så det er ikke bare én som har skyld i dette. Det må graves dypt foran Brann-kampen, det sier seg selv, avslutter Rekdal til NRK.

Info Resultater i cupens første runde, onsdag Eliteserielagenes cupkamper, første runde: Hammerfest - Tromsø 0–8 Forus og Gausel - Viking 0–5 Frøya - Brann 0–5 Trygg/Lade - Rosenborg 0–1 Åssiden - Stabæk 0–4 Surnadal - Molde 0–4 Urædd - Odd 1–7 Eid - Aalesund 0–4 Nybergsund/Trysil - HamKam 0–5 Eik Tønsberg - Sandefjord 2–2 e.e.o, 3–4 etter straffer Spilles torsdag: Funnefoss/Vormsund - Sarpsborg 08 Råde - Vålerenga Mosjøen - Bodø/Glimt Staal Jørpeland - Haugesund Vis mer

Rosenborg var ikke det eneste Eliteserie-laget som slet onsdag:

Etter 2–2 og ekstraomganger mot Eik Tønsberg fra tredjedivisjon måtte det straffesparkkonkurranse til for å skille lagene.

Aleksander Damnjanovic Nilsson scoret to mål for Sandefjord i første omgang, men på hvalfangernes første straffe ble svensken stoppet av Eik Tønsberg-keeper Tobias Midtlyng.

Når også Alexander Ruud Tveter bommet på sin straffe forsvant Sandefjord ut av cupen - til vill jubel og banestorming fra Eik Tønsberg-fansen.

Dermed er Sandefjord det første laget fra Eliteserien som ryker ut av cupen 2023.