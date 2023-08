TAUS: Caroline Graham Hansen ville ikke snakke om fremtiden til landslagssjef Hege Riise. Hun kaller forholdet et «godt samarbeid».

Graham Hansen taus om Riises fremtid: − Ikke opp til oss spillerne

WELLINGTON (VG) Etter et skuffende VM preget av mange konflikter har Caroline Graham Hansen (28) ingen planer om å gi seg på det norske landslaget.

Lørdag sa det stopp for de norske kvinnene i VM, da det ble 1–3-tap mot Japan i åttedelsfinalen.

Mesterskapet har vært av det turbulente slaget for Norge, og spesielt for stjernespilleren på høyrekanten. Selv beskriver hun mesterskapet slik:

– Det har vært opp- og nedturer, men jeg føler jeg avsluttet med å gi alt det jeg kan. Løp for laget og gjorde en jobb. Jeg prøvde å motbevise at jeg ikke er noen luksusspiller. Jeg har ikke noe behov for å være luksusspiller når jeg spiller for Norge, sier Graham Hansen til VG.

VMs opptur kom med 6–0-seieren i den siste gruppespillkampen mot Filippinene, mens det har vært flere nedturer. Både 0–1-tapet mot New Zealand, og spesielt utbruddet til «Caro» etter vrakingen mot Sveits skiller seg ut.

SKUFFET: Caroline Graham Hansen måtte få litt trøst etter tapet mot Japan.

Hvordan trenerteamet taklet situasjonen i ettertid er hun veldig fornøyd med.

– De har håndtert det profesjonelt og klart å legge ting bak seg. Som skuffelsen min. Det står respekt av at de har håndtert skuffelsen min på den måten som de gjorde.

– Hvordan ser du på videre samarbeid med Hege og resten?

– Det har vært et bra samarbeid, men hva som skjer videre er ikke opp til oss spillerne, sier Barcelona-spilleren

– Tror du det er en sjanse for at hun ikke får fortsette?

– Det får du spørre Lise Klaveness og de som sitter i fotballstyret om. Jeg tror ikke det er en sjanse den ene eller andre veien, for det er ikke opp til oss. Det eneste jeg kan si er at det har vært et bra samarbeid etter det som skjedde. De har vært profesjonelle, og jeg har satt pris på at man har lagt det bak seg og gått videre.

Høyrekanten tok seg en pause fra landslaget da Riise tok over i fjor høst. Hun var egentlig tilbake til landskampene mot Sverige og Spania i mars, men en skade holdt henne ute av laget.

Hun har ingen planer om å gi seg på landslaget helt enda.

– Jeg kommer alltid til å synes at det stolteste jeg gjør er å spille for Norge, og det synes jeg fortsatt det er. Det har vært fantastisk å representere Norge i VM, uansett hva som har skjedd og ikke skjedd. Det er det stolteste jeg gjør, så det kommer ikke til å endre seg uansett om man har oppturer eller nedturer innad i et mesterskap, sier Hansen.

– Det er akkurat som om jeg har sagt at jeg ikke kommer til å spille på landslaget etter VM. Det har jeg aldri sagt. Dette er ord dere planter i munnen på meg, så jeg skal ha meg frabedt om at det kommer overskrifter på det, sier Hansen videre på et spørsmål fra Aftenposten.