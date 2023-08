KRITISKE: Idrettspresident Zaineb Al-Samarai, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Ap-nestleder Tonje Brenna er kritiske til

LO-lederen hardt ut mot Trygve Hegnar: − En dinosaur

EKEBERGSSLETTA (VG) Både LO, idrettspresidenten og utdanningsministeren kunne ikke tro det de leste på lederplass i Finansavisen av Trygve Hegnar. Avisredaktøren mener de uttaler seg på feil grunnlag.

Kortversjonen LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Idrettspresident Zaineb Al-Samarai og Utdanningsminister Tonje Brenna reagerer på Finansavisredaktør Trygve Hegnars lederartikkel i forrige uke.

Hegnar beskrev der norsk damefotball som «fryktelig dårlig», og kalte landslagsspillere som Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg for «primadonnaer».

Følsvik, Al-Samarai og Brenna mener Hegnar uttrykker gammeldagse holdninger som gjør det vanskelig for kvinner i idretten.

Hegnar forsvarte seg med at hans kritikk er basert på dårlige resultater, og ikke kjønnsspesifikke holdninger. Han understreket at det er legitimt å kritisere et landslag.

Al-Samarai mener imidlertid at landslagsspillere er gode rollemodeller, og påpeker viktigheten av å endre holdningene fremmet av personer som Hegnar. Vis mer

– Det var en dinosaur altså, unnskyld meg, men det der var en gammel manns perspektiv som jeg trodde vi var ferdige med, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik på Ekebergsletta på Norway Cup.

Hun snakker om lederartikkelen i Finansavisen skrevet av Trygve Hegnar, som ble publisert bare timer før skjebnekampen mot Filippinene. Lise Klaveness gikk hardt ut mot redaktøren, og nå gjør flere det samme.

– Jeg tenkte vel jeg også at det fremsto litt utgått på dato, og at det er ingen som blir bedre, hverken fotballmenn eller kvinner, ved å høre slike kommentarer, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai.

Hun frykter at holdinger som Hegnar innehar gjør det vanskelig å være kvinne i idretten.

– Det som er farlig med kommentarene til Trygve Hegnar er at det er flere enn han som mener det, og som gjør at terskelen for å være kvinne og rekke opp hånden og ta og være ved idretten, ta og være trenere, ta og være dommere og ta og være utøvere, det er krevende. For du møter hele tiden gammeldagse holdninger som skal fortelle deg hva du kan og ikke kan, sier idrettspresidenten.

– Og at fotballjentene er på besøk i en herreidrett, noe de jo ikke er. For fotball er jo for alle, det er jo hele konseptet med fotball, skyter utdanningsminister Tonje Brenna inn.

Torsdag formiddag kom Hegnar med en ny leder. Der skriver han blant annet:

– Vi kan gjenta dem: «Norsk damefotball er fryktelig dårlig». Og det hjelper ikke at Norge slo det (dårlige) filippinske laget 6–0 etterpå, og:

– Pinglene og primadonnaene på kvinnelandslaget får seile sin egen sjø.

Overfor VG utdyper han:

– Jeg har kun sagt at Norges kvinnelandslag i fotball er dårlige. Resultatene er dårlige, og de gikk seks og en halv time uten å score mål. Det er dårlig, sier Hegnar til VG.

– Det er et faktum. Det har ingenting med holdninger å gjøre. De (Hølsvik, Al-Samari og Brenna) vet ikke hva de svarer på. Det handler ikke om kvinneforakt. I 2023 må man kunne si at et kvinnelandslag i fotball er dårlige. Herrene er stort sett dårlige hele tiden, og de får høre det.

– Du burde spurt dem om de synes kvinnelandslaget er gode, for det er det jeg skriver om, sier Hegnar.

I sin første leder beskrev Hegnar Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg som «primadonnaer».

– Er det også bare en måte å si at de er dårlige på?

– Det går ut på holdningene de viser for sin egen ledelse. Det er ikke positivt å ikke ville spille for landet sitt, forklarer Hegnar.

Idrettspresidenten mener at landslagsspillerne er gode og viktige rollemodeller.

– Det som jeg synes har vært veldig kult med å gå rundt på Norway Cup er å se alle trøyene med nummer 14 på ryggen. Det tok en tid før jeg skjønte at de ville være Hegerberg. Da jeg var liten ville vi ha drakt nummer 7 eller 10 på ryggen, sier Al-Samarai.

Hun mimrer tilbake til en episode fra barndommen.

– Jeg tror vi var på kretslaget da vi fikk en dametrener. Og selv vi hadde de dårlige holdningene og tenkte: «Herregud, får vi en dame? Det er jo fordi kretsen ikke satser på oss». Så det Trygve gjør, er at han er med og får dårlige holdninger hele veien, og det er de vi vil ha bort.

– Han sier jo at kvinnefotballen har stått i ro. Har den det?

– Nei, det har den altså slett ikke. Det håper jeg jo også at mange får med seg når det mesterskapet går så langt unna som i New Zealand. Men jeg tror det er veldig mange som koser seg med de kampene, og jeg håper at jentene våre kommer helt til topp, og vi skal i hvert fall heie på det, avslutter LO-lederen.