1 / 2 Jaydon Nelson på Rosenborg-trening på Marbella sammen med Marius Sivertsen Broholm (midten) og Adrian Pereira (t.h). forrige neste fullskjerm Jaydon Nelson på Rosenborg-trening på Marbella sammen med Marius Sivertsen Broholm (midten) og Adrian Pereira (t.h).

Rekdals nye artist: Henger med Drake og lærer av Ronaldinho

Rosenborgs nye angrepsspiller har fått innpass hos superartisten Drake. «Pretty cool», beskriver 20-åringen som kan bli en hit i Eliteserien.

Det er bare å merke seg navnet Jayden Nelson før årets norske fotballsesong.

Rosenborg-ferskingen har morsomme og eksplosive fotballferdigheter, en kraftig manke, har blitt kåret til årets unge spiller i Canada – og har blitt invitert hjem til gigastjernen Drake i Toronto.

Drake er verdens mest spilte artist på strømmetjenesten Spotify – og er den med flest topp 10-plasseringer på Billboards Hot 100-liste.

1 / 2 Den kanadiske artisten Drake under en konsert på Telenor Arena i mars 2017. forrige neste fullskjerm Den kanadiske artisten Drake under en konsert på Telenor Arena i mars 2017.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal er ikke blant dem som har bidratt til Drake-rekordene.

– Vi hører at han er en bekjent av Drake. Vet ikke om du er kjent med ham?

– Kem?

– Drake.

– Ka du kalt`n?

– Drake. En artist. En verdenskjent artist.

– Å ja, ja, ja, han har jo en spesiell frisyre, og det er jo bare artig, sier 54 år gamle Rekdal.

RBK-TRENER: Kjetil Rekdal.

Jayden Nelson vil ikke si at han kjenner Drake personlig, men han har møtt ham noen ganger.

– Jeg har vært hos ham, på hans basketballbane. Jeg har ikke vært inne i huset hans eller noe, men det er fortsatt ganske kult, sier Nelson.

20-åringen, med fire landskamper for Canada, ble hentet fra Toronto i MLS – og har skrevet under på en treårskontrakt med Rosenborg.

Etter at de italienske stjernene Lorenzo Insigne og Federico Bernardeschi ble hentet til Toronto, ble det mindre spilletid for Nelson.

– Å spille hver uke er viktig for meg. Det handler om utvikling. Og jeg føler Rosenborg er perfekt for meg. Klubbmessig er det hverken et steg opp eller et steg ned, sier han.

Han beskriver en sterk vinnermentalitet og sier han kommer til RBK «for å vinne».

Idolet er brasilianske Ronaldinho, som i sin tid trollbandt fotballelskere med sin eksplosivitet og artisteri.

– Jeg liker å ta litt av det han gjør, og jeg prøver å implementere det i spillet mitt. Og så har jeg litt av hans kraft.

IDOLET: Ronaldinho, her fra fotball-VM i 2006.

Rekdal er først og fremst interessert i å få det til å svinge på fotballbanen.

– Det er spennende. Vi har fulgt ham i to år, så vi har god koll på ham. Han er rask, en god dribler, bra med begge beina og hardtarbeidende, beskriver treneren.

– Tror du han blir en artist i Eliteserien?

– Det vet vi jo aldri, men han har i hvert fall potensial og anlegg for at han kan bli det. Jeg tror det er en spiller som folk kan like å gå og se på.

Rekdal og Geir Frigård kom over Jayden Nelson da de var over dammen for å se på spillere som Theo Bair og Sam Rogers.

– Vi så Jayden. Å dæven, han her hadde det vært artig å få tak i. Men det var jo økonomisk umulig for HamKam å hente ham den gangen. Vi har fulgt ham siden, og når muligheten bydde seg, så sto han ganske høyt på listen.

Hurtigheten er noe Rekdal falt for.

– Og så er han en hardtarbeidende og ambisiøs gutt, og har bra grunnpakke. Han er 20 år, det er klart det er en oppside som kan bli fin her, sier Rosenborg-treneren.