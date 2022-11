KJENDIS: Erling Braut Haaland er en av verdens mest kjente fotballspillere og blir betalt enorme summer for ferdighetene sine. Det kan gjøre ham til et mål for skurker.

Ransbølge mot rike stjerner – sikkerheten økt rundt Haaland

Erling Braut Haaland (22) og teamet hans har tatt flere grep for å holde voldelige kriminelle unna superstjernen.

Manchester har blitt omtalt som et episenteret for det Insider kaller «en alarmerende trend i idretten»: Økningen av voldelige ran og målrettede innbrudd i hjemmene til eliteutøvere.

Etter det VG kjenner til er det etter en brutal rans- og innbruddstrend som har rammet flere fotballspillere tatt flere grep for å passe på at Haaland er trygg i den engelske storbyen og på reiser ellers i verden.

I løpet av de siste 15 årene har minst 80 av Europas beste spillere, inkludert tre managere, blitt utsatt for innbrudd i hjemmet, ifølge beregninger av VICE World News. Senest 13. mai ble Norges Sander Berge frarøvet verdier for et millionbeløp under et innbrudd i Sheffield United-spillerens hjem.

– Sikkerheten til fotballspillere over hele Europa er et massivt problem. De står overfor en stor risiko, og det skyldes flere ting, sier sikkerhetsekspert Alex Bomberg til VG.

Briten er eks-militær og direktør i det London-baserte sikkerhetsselskapet Intelligent Protection – som blant annet tilbyr tjenester til profesjonelle fotballspillere.

Han forteller at kriminelle overvåker boliger og mulige ofre, gjerne i lang tid. Hvis byttet anses som lett, slår ranerne til.

Det fikk Chelsea-stjernen Reece James (22) erfare i fjor høst, da fire maskerte personer, utstyrt med slegge, tok seg inn på eiendommen hans:

Noen måneder senere ble Manchester City-stjernen João Cancelo (28) angrepet.

– Det var grusomt. Det terroriserte hele familien min, uttalte Cancelo etter å ha blitt robbet, truet og slått i eget hjem med kona og datteren på to år som vitner i desember i fjor.

– Jeg var hjemme alene med begge ungene. Vi klarte å gjemme oss og låse oss inn på et rom før de kom inn i huset, fortalte Maja Lindelöf, kona til Manchester Uniteds svenske midtstopper Victor Lindelöf, om da hun så maskerte menn ta seg inn i huset deres mens ektemannen var på kamp i januar i år.

Når jærbuen er med på det norske landslaget sammen med andre profiler som Arsenals Martin Ødegaard (23), er det dialog mellom Norges Fotballforbunds sikkerhetsansvarlige og «kolleger i utlandet».

– Alle landslagssamlinger er detaljert planlagt, ofte i samarbeid med gode kolleger i utlandet. Troppen skal føle trygghet, uten at tiltakene virker for inngripende eller forstyrrende, sier sikkerhetssjef Geir Ellefsen til VG.

Den tidligere politimannen har vært ansvarlig for å passe på de norske spillerne i over to tiår. Han har opplevd flere endringer, blant annet i retningslinjene fra Det internasjonale og europeiske fotballforbundet.

Den gamle England-backen Ashley Cole (41) fikk i 2020 «besøk» av fire brutale ranere som skal ha truet med å kutte av fingrene hans – mens de bandt hendene hans bak ryggen med datteren som tilskuer.

– Jeg lå på kne og ventet på å bli drept ... Jeg kom aldri til å se barna mine igjen, forklarte Cole til politiet.

Ifølge The Guardian ble en av ranerne i sommer dømt for handlingen etter funn av DNA på utstyret som ble brukt til å binde fast Cole og partneren hans.

Også mannen som gikk til angrep på Arsenal-stopper Gabriel Magalhães (24) med et balltre i fjor sommer ble senere identifisert ved hjelp av DNA. Etter et sammenstøt, ble en caps liggende igjen på åstedet.

– Som far er det ingen verre følelse i verden enn å ikke være i stand til å beskytte barna dine. Jeg håper at ingen trenger å føle det jeg følte, uttalte Paul Pogba (29) etter et innbrudd i huset mens han og kona var borte for en Manchester United-kamp i mars i år.

Banden som tok seg inn hos Reece James i september i fjor, mens backen var opptatt med Champions League-kamp, kom senere ut med Chelsea-spillerens safe:

England er ikke alene om problemet.

I Barcelona bekreftet politiet at Pierre-Emerick Aubameyang (33) ble truet med våpen da ransmenn tok seg inn i hjemmet hans i slutten av august, rett før overgangen til Chelsea.

– Følelsen av å ikke være trygg i eget hjem er vanskelig å forstå og beskrive, fortalte Aubameyang – som fikk skadet kjeven sin under innbruddet.

Noen uker tidligere ble superstjernen Robert Lewandowski (33) utsatt for tyveri i samme by. Det hele skjedde kort tid etter overgangen til Barcelona da den polske landslagskapteinen stoppet bilen for å signere autografer for supportere utenfor klubbens treningsanlegg. Tyvene skal ha fått med seg en klokke til en verdi av rundt 750.000 kroner, før de senere ble tatt av politiet.

Da han møtte opp på Gullballen-utdelingen tidligere denne måneden, hadde Lewandowski sikret seg mot et nytt ran ved å ha på seg en langt rimeligere Casio-klokke til 600 kroner.

I London, hvor flere kjente personer og idrettsutøvere har blitt ranet, ble de daværende Arsenal-spillerne Mesut Özil og Sead Kolasinac truet med en svær kniv utenfor den tyrkiske restauranten Likya i 2019. Sistnevnte gikk til motangrep:

Bosnierens aksjon fikk de to kriminelle mennene til å flykte fra stedet på en moped.

Sikkerhetseksperten Alex Bomberg opplyser til VG at det er flere forholdsregler spillere kan og bør ta. Det britiske selskapet jobber med å beskytte kjendiser, sportsstjerner, forretningsfolk og kongelige.

– Det handler ikke alltid om å kaste mye penger på problemet. Noen endringer kan være ganske enkle, sier Bomberg.

– Det er veldig personlig å ha kameraer som overvåker huset, eller sikkerhetsfolk rundt deg hele tiden. Det viktigste for oss, er å høre på klientene våre. Veldig ofte ønsker heller ikke spillere å ha sikkerhet rundt seg hele tiden, sier eksperten.

Han opplyser at tyvene i hovedsak er ute etter kontanter, smykker og klokker.

– En av de største bekymringene for øyeblikket, er at mange fotballspillere gir bort mye informasjon om hjemmene sine. Å invitere magasiner eller TV-programmer inn i huset, er farlig. Det synliggjør verdisakene deres. Kriminelle slår også ofte til når spillerne er ute på veien, i forbindelse med restaurantbesøk, med familiemedlemmer eller i en personlig setting hvor de for eksempel leverer barna på skolen. Dette er øyeblikkene hvor de er mest sårbare, sier Bomberg.

Både Jesse Lingard og Paul Pogba har vært utsatt for ran. Her poserer spillerne med dyre klokker.

Eksperten mener profilene må ta sikkerheten på alvor og blant annet vite hvordan de skal reagere hvis de blir forsøkt ranet.

– Bare at de er årvåkne for omgivelsene, gjør at de kan avverge bilkapringer. Du må vite at du må holde bilen i gang og ikke stoppe. Du må passe på at du ikke blir sperret inne mellom biler på rødt lys. Hvor skal du kjøre hvis du må komme deg i sikkerhet?

Bomberg mener også at det er flere grep som er viktig å gjøre hjemme.

– Selv om du har kameraovervåkning og alarm som utløses, kan politiet være langt unna. Hva skal du gjøre da? Vi råder klientene våre til å ha sikkerhetsrom. Det trenger ikke å være et panikkrom, men det kan være et forsterket bad eller et forsterket soverom som alle familiemedlemmene vet at de må gå til hvis noen prøver å ta seg inn i boligen. Ideelt sett har du både teknisk og fysisk sikkerhet på stedet.

– Hvem utgjør trusselen?

– Du har lokale, organiserte gjenger og utenlandske kriminelle. Folk i England er også på vei inn i en økonomisk tilbakegang. Folk sliter. Det gjør dem mer desperate. Trusselnivået har definitivt har gått opp.

Organiserte gjenger følger blant annet med i sosiale medier hvor spillere ofte er avbildet med dyre gjenstander. Flere av profilene har tilsynelatende utallige klokker – gjerne verdt flere millioner kroner per stykk.

I sommer la Haaland selv ut et bilde hvor han poserte med den sjeldne klokken «Audemars Piguet Skeleton» med en anslått gateverdi på opp til tre millioner kroner.

Også i VG har stjernenes armbåndsur blitt omtalt tidligere. Andre medier har i tillegg rapportert om superstjernens boliger – både i Spania og på Bryne. Etter det VG kjenner til, har det vært bekymring for at omtalen skal påvirke sikkerheten rundt Haaland.

I august publiserte TV 2 en nyhetssak om Haalands huskjøp i Marbella, hvor plantegninger ble presentert. Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 har bekreftet at de ble kontaktet etterpå, først overfor NRK og nå til VG.

– Sikkerhetsutfordringene rundt dagens fotballstjerner er et felt jeg godt kan forstå opptar familien Haaland. Vi er ærlige og åpne på at vi har hatt en meningsutveksling med temperatur om disse tingene, sier Jansen Hagen til VG.

– For vår del var det også lærerikt å høre deres refleksjoner rundt det – opp mot den detaljrikdommen vi hadde i saken. Jeg ser at det går en grense. Den har vi fått diskutert oss frem til. Vi har tatt selvkritikk på at vi ikke hadde trengt å være så detaljrike som vi var.

VG har vært i kontakt med Team Haaland, men pappa og manager Alfie Haaland opplyser at de ikke ønsker å kommentere denne saken.

Ifølge magasinet Vice skal yrkeskriminelle de siste årene ha fløyet inn fra blant annet Sør-Amerika, Serbia, Albania og Italia for å rane kjente personer.

I januar brøt tyver seg inn i hjemmet til Karim Benzema (34) i Spanias hovedstad. Det skal være tredje gang Real Madrid-stjernen har vært offer for innbrudd.

Samtidig eskalerte kriminaliteten mot fotballprofiler i England og spesielt Manchester, som i sommer ble Haalands nye hjemby. Det har skjedd etter flere ran og overfall det siste tiåret.

I desember i fjor ble City-stjernen João Cancelo, som Haaland har beskrevet som sin morsomste lagkamerat, et offer. Hendelsen fikk Manchester City til å forsterke sikkerheten rundt klubbens spillere.

Klubben har ikke besvart VGs henvendelser i forbindelse med denne saken.