FERDIG: Czeslaw Michniewicz' dager som Polen-sjef er talte.

Polens landslagssjef får ikke forlenget kontrakt

Polens fotballforbund har bestemt seg for å bytte ut landslagssjef Czeslaw Michniewicz etter at laget røk ut i åttedelsfinalen i VM.

NTB

Det opplyser forbundet i en uttalelse torsdag. Michniewicz har hatt jobben som landslagssjef for Polen i litt under et år.

– Czeslaw Michniewicz har ikke lenger posisjonen som trener for landslaget etter 31. desember 2022, heter det i uttalelsen.

52-åringen hadde i utgangspunktet en forlengelsesopsjon i sin kontrakt, men denne blir altså ikke benyttet.

Polen ble nylig slått ut i åttedelsfinalen i fotball-VM i Qatar.

Totalt ble det fem seirer, fem tap og tre uavgjorte kamper for Polen under Michniewicz' ledelse.

Det polske fotballforbundet kritiserer Michniewicz for det de kaller «manglende visjoner for laget og framtiden». Videre uttaler forbundet at det snart skal gå i gang med søket etter en ny trener.