Berntsen ferdig i Sarpsborg – går til AIK

Thomas Berntsen forlater jobben som sportssjef i Sarpsborg 08. Han er ansatt i samme rolle i svenske AIK.

– Sarpsborg har også i denne vist seg i denne prosessen som en veldig god klubb. Sarpsborg 08 har strukket seg langt for å ha meg med videre, men denne gangen var det riktig klubb og timing for et skifte for min egen del. Jeg håper å være med på å påvirke at AIK kan steg og kjempe om titler og Europa-spill. Jeg gleder meg til kampen mot Odd og håper virkelig på en siste opptur i Sarpsborg, sier Berntsen.

Daglig leder Raymond Fjeld opplyser at klubben blir kompensert av AIK for å slippe Berntsen fra kontrakten.

Sistnevnte har vært i Sarpsborg i over 10 år og vært sentral i oppbyggingen av klubben. 08 har tatt seg til to cupfinaler, spilt i Europa League og tatt bronse i Eliteserien mens Berntsen har vært leder i klubben.

– Det har vært en helt fantastisk reise med klubb, spillere, trenere, partnere og supportere. Jeg har hele tiden vært tydelig på at dette har vært et svært vanskelig valg for meg. Samtidig følte jeg det riktig å gripe sjansen i en klubb av AIKs størrelse med alt det innebærer, sier den avtroppende sportssjefen til klubbens nettside.

Berntsen begynner i AIK 1. mai og har skrevet under på en kontrakt med varighet ut 2026-sesongen. Svenskenes klubbdirektør er glad for signeringen av nordmannen.

– Med Thomas får vi inn kombinasjonen av en fotball- og forretningsmann. Han har en beviselig høy arbeidskapasitet og har gjentatte ganger prestert resultater i sin tidligere klubb. Vi er veldig stolte og glad over å få ønske Thomas Berntsen velkommen til AIK, sier Fredrik Söderberg til klubbens nettside.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 2 2 0 0 6 – 0 6 6 2 Odd 2 1 1 0 2 – 0 2 4 3 Rosenborg 2 1 1 0 2 – 1 1 4 4 Tromsø 2 1 1 0 1 – 0 1 4 5 HamKam 2 1 0 1 4 – 3 1 3 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Conference League-kvalifisering

Conference League-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk