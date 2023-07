TILBAKE: Ole Sæter har scoret i to hjemmekamper på rad. Men kontraktsituajsonen med Rosenborg ser ikke ut til å ha noen løsning.

RBK-profilens uvisse fremtid: − Har ingen planer om Saudi-Arabia

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg - Tromsø 2–1) Ole Sæter (27) scoret igjen og med en kontrakt som utgår ved nyttår mottar han tilbud fra «hele verden» denne sommeren. Men ikke alt er like aktuelt som neste stoppested.

Trønderen fikk barndomsdrømmen oppfylt med å levere som spiss for Rosenborg i Eliteserien i fjor. Denne sesongen har en skade satt en stopper for innledningen på sesongen. Men i de to siste kampene mot Lillestrøm og Tromsø har han scoret i begge - noe som betyr nytt snakk om fotballprofilens fremtid.

Den ser nemlig ikke ut til å være i Rosenborg. Hans nåværende kontrakt løper ut 2023. Forrige høst sa han nei til kontraktsforlengelse. I midten av desember takket han igjen nei til tilbudet han fikk av Rosenborg. Og slik gikk «sagaen» gjennom vinteren. Frem og tilbake uten en løsning. Nå har han foreløpig ikke fått noe nytt kontraktstilbud.

Som bosman-spiller kan han forhandle et halvt år før kontraktsslutt forhandle fritt med andre klubber om en avtale fra 1. januar 2024.

— Du kan jo forsvinne når som helst. Hvor lenge er du her i Trondheim?

— Jeg har ikke satt noen tidsfrist. Så lenge jeg blir en bedre fotballspiller for hver dag så er det nok for min del. Jeg ønsker å bli så god som mulig. Må jeg ta steget til utlandet for å bli det, så må jeg det, sier Sæter til VG.

— Vil du helst ha en avklaring i sommer?

— Jeg føler ikke at dette har noen dato eller frist. Jeg har ikke et marked å forholde meg til. Det er det eventuelt klubben som har om de skal selge meg og få en overgangssum.

— Er det ikke bedre å signere for en klubb på sommeren enn i vintervinduet?

— Med tanke på at du får en pre season så er det det. Men tankene mine har vært her. Jeg er dårlig i dag, men scorer et mål og det måles jeg på.

— Da går telefonen varm? Du sier du har fått tilbud fra «hele verden»?

— Ja, man merker at klubber vil ha spisser som scorer. Det er eneste likheten de har med Rosenborg.

— Er det noe du helst vil ha? Eller ikke? Du vil spille i europeisk liga?

— Jeg er åpen for det meste.

— Spillere valfarter til Saudi League? Hva tenker du?

— Jeg har ingen planer om å dra til Saudi-Arabia med det første, sier Sæter med et lite stikk til fotballstjernene som denne sommeren har fulgt Cristiano Ronaldo til det omstridte landet.

— Det viktigste for meg er en klubb som vil utvikle meg og en trener som har klare tanker om hva man kan utgjøre med en klubb på kort sikt. Og det har vi jo i Svein her i Rosenborg, så jeg stresser ikke.

Paradoksalt nok kan spissen, som kan forsvinne når som helst, med sitt spill så langt i sommer være med å sørge for at Rosenborg ikke havner i nedrykksstriden i Eliteserien denne sesongen. Og potensielt sett skyte dem et stykke inn i kvalifiseringen til Conference League. Det vil bety viktige kroner for klubben.

VG spør Svein Maalen, som ikke har vært hovedtrener under forhandlingene i vinter med Ole Sæter om han vil legge inn et ord for å forsøke å beholde spilleren i klubben.

— Alle i klubben ønsker å beholde Ole. Men det må stemme for han og for oss. Jeg har respekt for at han har en utgående kontrakt og at han kan gjøre som han vil, sier Maalen.

— Jeg kan ikke kommentere spillerlogistikken så mye mer nå. Jeg skjønner at dere spør og graver, men vi må ta det litt som det kommer. Med plan A og plan B.

— Som jeg har sagt til Rosenborg så er ingenting låst. Vi har hatt gode samtaler, men nå har det blitt med det, sier Sæter.

