I SAMTALER: Gaute Helstrup skal ha vært i et møte med Tromsø-ledelsen angående fremtiden på Romssa Arena.

Helstrup-samtaler i Tromsø: − Villige til å strekke strikken lengre enn vi kan

Spekulasjonene rundt Gaute Helstrup og den ledige trenerjobben i Lillestrøm fortsetter. Tromsø ønsker å avslutte saken snarest mulig.

Mandag kveld skrev iTromsø at Helstrup og TILs toppledelse hadde holdt et møte der temaet var Helstrups fremtid på Romssa Arena.

En avgjørelse kan falle innen kort tid:

– Ambisjonen er å lukke saken i løpet av kort tid. Kort tid betyr i løpet av noen dager, men ikke lenger enn ut uken, skriver TILs daglige leder, Øyvind Alapnes til VG.

– Som klubb forstår vi at noen er redde for intern uro når slike saker pågår, men alle som observerer våre treninger, ser et enormt dedikert team, trenere som spillere, som jobber beinhardt med utvikling og en plan om å slå Brann kommende søndag, poengterer Alapnes.

VG erfarer at Gaute Helstrup er Lillestrøms førstevalg som trener, men at bud ennå ikke har kommet. Helstrup har en utkjøpsklausul i kontrakten sin på én million kroner.

– Klubben, og jeg snakker for alle i klubben, er imponerte over det A-laget har prestert med Gaute som hovedtrener. Det er helt naturlig at mange klubber har han på sine lister.

– Dette sitter vi selvsagt ikke å ser på. Vårt store ønske er å bygge videre med Gaute i spissen og vi er villige til å strekke strikken lengre enn vi kan for å sikre oss dette, forteller Alapnes.

Tromsø har levert en braksesong så langt i år, og etter 14 spilte kamper ligger tromsøværingene på 4. plass med like mange poeng som Brann, men med én kamp mindre spilt.

– Gode prestasjoner fører klubben inn i et farvann den ikke har vært på lenge. Gode trenere, spillere og ledere er alltid attraktive for andre klubber, skriver Alapnes.

– Som klubb blir dette en dimensjon vi må håndtere. Budsjettene våre har ikke økt, men i tilfellet rundt hovedtrener strekker vi oss for å få til den langsiktigheten vi ønsker, forteller han.

Alapnes ber om forståelse for at de ikke kommer til å kommentere saken ytterligere før den er avsluttet.

VG har vært i kontakt med Lillestrøm som ikke ønsker å utdype noe mer om situasjonen.

– Jeg har ingen kommentarer utover at vi fortsatt jobber med å få ny trener til klubben, skriver styreleder i LSK, Morten Kokkim, i en SMS.