BEKLAGER AT FANSEN BLE BLANDET INN: Sivert Heltne Nilsen erkjenner at overgangsbråket tidligere i sommer har tatt på, og beklager at det har gått ut over supporterne. Her avbildet i juli, i forbindelse med Branns eliteseriekamp mot HamKam.

Heltne Nilsen om bråket med klubben: − Det var intenst

BERGEN/ALKMAAR (VG) Overgangssagaen rundt Sivert Heltne Nilsen (31) ble omtalt som «betent» og «pinlig». Kapteinen innrømmer at konflikten tok mer energi enn han ønsket.

Kortversjonen Det har vært konflikt rundt overgangsryktene om Sivert Heltne Nilsen (31), kaptein for fotballklubben Brann, som har blitt omtalt som både «betent» og «pinlig».

For omtrent seks uker siden var det oppstyr da Heltne Nilsens onkel og agent ba Brann om å la ham gå til Elfsborg.

Bergens Tidende-kommentator, Anders Pamer, beskrev situasjonen som «barnslig» og «pinlig», mens BA-ekspert Jonas Grønner beskrev det som «betent».

Heltne Nilsen innrømmer i dag at konflikten tok mer energi enn ønsket, men han insisterer på at den ikke påvirket hans spilleprestasjoner.

Til tross for dette, uttrykker Heltne Nilsen beklagelse over at fansen ble dratt inn i denne konflikten.

Erlend Ytre-Arne Vågane, styreleder for supportergruppen Bataljonen, uttaler at det vil ta tid og fullstendig dedikasjon til klubben før Heltne Nilsen kan vinne tilbake sin tidligere status. Vis mer

Det er om lag seks uker siden det ble bråk da Heltne Nilsens onkel og agent ba Brann om å slippe nevøen til gulljagende Elfsborg, som ønsket å kjøpe kapteinen.

– Jeg har holdt hodet mitt i trening og kamp. Vi har et veldig godt samhold i laget og det er de man jobber med hver dag. Det har vært greie uker, altså, sier Brann-kapteinen til VG.

Det gjør han dagen etter 4–3-seieren sammenlagt over portugisiske Arouca torsdag kveld.

Se høydepunktene fra Branns seier over Arouca her:

Solen stråler over Brann stadion da VG møter kapteinen. En uke senere høljer regnet ned i Alkmaar før den første av to Conference League-playoffkamper mot AZ Alkmaar.

For Heltne Nilsen er det mindre mørke skyer enn da det stormet som verst rundt ham.

Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer uttalte at Heltne Nilsen «sutrer og syter» – og brukte ord som «barnslig» og «pinlig» for å beskrive sagaen. BA-ekspert Jonas Grønner uttalte til VG at det hele var «ganske betent».

Da det sto på som verst, var kapteinen selv klar på at han mente det ikke påvirket ham på banen.

– Jeg føler at jeg har klart det så godt det lar seg gjøre. Det var selvfølgelig intenst da det sto på. Det har gått seg bra til, men det tok selvfølgelig litt energi, selv om jeg hadde veldig lite lyst til at det skulle gjøre det, sier han i dag.

– Er det noe du angrer på eller føler du skulle gjort annerledes?

– Tingene som skjedde, det skjedde for en grunn. Valgene man tok da dialogen var så dårlig i tidlig fase, så det var sånn det ble. Sånn er gamet noen ganger, sier Heltne Nilsen – og legger til:

– Men det er trist at det har gått utover supporterne og at de ble dratt inn i det. Det er jeg lei meg for.

Lagkameraten Fredrik Pallesen Knuden sier følgende på spørsmål om han tror at kapteinen er tilgitt av fansen.

– Hvis ikke han er tilgitt etter kampen i går, så skjønner jeg ingenting. Han blør alt han kan for denne klubben her og det viser han hver kamp han spiller, sier «Palle» til VG.

Sivert Heltne Nilsens er rolig og tilbakelent i møtet med VG. Det var han på ingen måte i torsdagens batalje.

– Han er ekkel å møte. Han er en klyse utpå banen. Han har to personligheter: Det er Sivert når han spiller fotball og så er det Sivert i garderoben og utenfor. Da er han verdens snilleste fyr, sier stopperen.

EUROPALLE: Fredrik Pallesen Knudsen raget til værs og nikket inn 2–0 for Brann mot Arouca.

Erlend Ytre-Arne Vågane, styreleder for supportergruppen Bataljonen, er klar på at Heltne Nilsen har hatt en skyhøy status i klubben etter han kom tilbake for to somre siden.

– Overgangssaken i sommer var en skikkelig ripe i lakken og for mange var fremgangsmåten med offentlig pressing av klubben svært skuffende. Det krever fortsatt tid og fullstendig oppofrelse for klubben før statusen blir den samme som før, sier Vågane.

Heltne Nilsen selv er på sin side full av beundring over fansens innsats under torsdagens Conference League-oppgjør.

– Jeg har aldri kjent på den kraften noen gang, tror jeg. Jeg merket det allerede på første innkast at hele stadion var med. Det hjalp oss veldig, sier Heltne Nilsen til VG.

Etter å ha pleiet såre bein og muskler setter 31-åringen seg ned på den tomme tribunen. Han forteller at han slet med å sove etter festkvelden på fullsatte Stadion.

– Jeg merker at det er her jeg skal være. Det er deilig å kjenne på den tilliten som spesielt Eirik (Horneland) har til meg. Det betyr ekstremt mye. Det setter jeg veldig høyt, sier han.

