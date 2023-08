Bergen til himmels etter Brann-seier og playoff

BERGEN/OSLO (VG) (Brann-Arouca 3–1, sammenlagt 4–3) Brann-sangen ljomer ut over et fullsatt Stadion i Bergen. De helrøde er i ekstase over at de er bare et playoff unna et Europa-eventyr.

Brann har ikke kommet lenger enn til kvalifiseringsrundene i Europa siden 2008/2009 da de tapte for Deportivo de La Coruña i 1. runde av den daværende UEFA-cupen.

Nå står bare AZ Alkmaar fra Nederland eller FC Santa Coloma fra Andorra i veien for gruppespill i Conference League, den tredje mest prestisjefylte europacupen (disse to lagene spiller kl. 20.45 torsdag kveld).

– Det ble en krig, men takket være en sterk 1. omgang, så holder det inn. Det ble en kraftprestasjon, sier Bård Finne til VG sekunder etter kampslutt.

– Vi viser at vi har lyst til å vinne. Vi vinner på en enorm 1. omgang, sier Brann-trener Eirik Horneland til VG.

Det er bare ett år siden Brann spilte på nivå to i norsk fotball. Nå gjør de suksess i Europa.

– Det er litt av en reise vi har tatt. Skeid og Stjørdal var her for bare ett år siden, sier Felix Horn Myhre til VG.

Brann slet med innslippingen av publikum - og da kampen startet, var det fortsatt tilskuere som fortsatt ikke hadde kommet inn.

På banen derimot var Brann klar for den store oppgaven og ledet 3–0 ved pause:

1–0: Felix Horn Myhre sendte Brann i ledelsen allerede i det sjette minuttet. Det skjedde på en retur etter at Magnus Warming hadde headet i stolpen.

2–0: Fredrik Pallesen Knudsen raget høyest på en corner. Han styrte ballen opp i krysset med hodet. En scoring det kommer til å gå gjetord om mellom de syv fjell.

3–0: Bård Finne med hodet! Han kunne styre inn det perfekte innlegget fra Niklas Castro.

Bård Finne har nettopp satt inn 3–0 for Brann rett før pause.

– Vi jobber bra og skaper sjanser, sier Fredrik Pallesen Knudsen til VG i pausen.

– De virker slitne. Vi må bare fortsette å gjøre det samme og samtidig forsøke å stenge bakover, fortsette Brann-stopperen.

Selv om Arouca hadde ballen en god del, skapte de overhodet ingenting foran Mathias Dyngeland, som tok seg enkelt av det som kom de første 45 minuttene.

– Det har vært en god omgang, men det hjelper ikke hvis vi ikke fortsetter. Vi må ikke bli feige og invitere dem inn! sier Erik Huseklepp til VG i pausen.

Felix Horn Myhre gjorde en veldig god jobb mot Arouca torsdag kveld.

Og etter at Brann hadde hatt en bra start etter pause, overtok Arouca mer og mer. I det 56. minutt kom reduseringen til 3–1 da skuddet fra Morlaye Sylla gikk inn viaBrann-backen Svenn Crone.

Like etterpå var Arouca millimetere fra ytterligere en scoring da ballen traff krysset mellom tverrliggeren og stolpen, og deretter ble gjestene snytt for et klart straffespark. Heldigvis for Brann var det ikke VAR-dømming.

Brann-spillerne sto på intenst, jobbet utrettelig og brukte alle mulige midler for å holde på ledelsen.

På overtid ble Aroucas Nino Galovic sendt på tribunen. Han hadde allerede et gult kort og da han stoppet en Brann-spiller som sistemann, ble fargen rødt for kroaten. Likevel hadde Arouca en kjempemulighet på slutten - men Fredrik Pallesen Knudsen ryddet opp.

Spillere på begge lag slet med det glatte underlaget. Mange skled, og det oppsto situasjoner av det.