NÆRMER SEG MANCHESTER UNITED: Mye tyder på at Erik ten Hag tar over som manager på Old Trafford.

Flere medier: Manchester United enig med ny manager

Ifølge The Athletic og De Telegraaf er Manchester United enig med Erik ten Hag (52), om at nederlenderen tar over som manager i klubben kommende sesong.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

The Athletic skriver at det skal dreie seg om en muntlig avtale mellom Manchester United og Ten Hag, og at 52-åringen er ventet å skrive under på en kontrakt opp til fire år.

Det melder også den nederlandske storavisen De Telegraaf.

Ten Hag har vært Ajax-trener siden 2017, og blant annet ledet laget til semifinale i Champions League.

Ajax er ifølge rapportene klar over at ten Hag er klar for å flytte på seg, og Manchester United må fortsatt komme til enighet med den nederlandske klubben.

The Athletic skriver videre at det ikke vil bli skrevet under på en avtale eller komme en kunngjøring før etter at Ajax har møtt PSV Eindhoven i den nederlandske cupfinalen 17. april.

Forrige uke skrev ESPN at Manchester United hadde bestemt seg for å gå for Ten Hag.

Manchester United har jaktet en ny manager etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken som manager i 21. november.

Ralf Rangnick ble 29. november ansatt som manager ut sesongen, mens jakten etter en permanent løsning fortsatte. Ten Hag har i lang tid vært nevnt som en aktuell kandidat for jobben, sammen med blant andre Mauricio Pochettino, Julen Lopetegui og Luis Enrique.

Ten Hag startet sin trenerkarriere i Go Ahead Eagles i 2012, før han dro videre til andrelaget til Bayern München etter en sesong.

Der var han i to sesonger, før han vendte hjem igjen til Nederland og Utrecht. I desember 2017 tok han over Ajax, hvor han – i tillegg til semifinalen i Champions League – har vunnet både ligaen og cupen to ganger.

Som spiller tilbrakte Ten Hag hele karrieren i Nederland, der han vant cupen med Twente i 2001.