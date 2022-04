Overtidsscoring sendte Odd til himmels mot Viking: Slik forklarer han feiringen

SKIEN (VG) (Odd – Viking 2–1) Milan Jevtovic ble den store helten, fem minutter på overtid. Dette var Vikings første poengtap for sesongen.

– Det ble ekstatisk da Milan satte inn den. Jeg vet hvor hardt han har jobbet for dette. Familien hans har kommet opp og fikk se pappaen sin for første gang på lenge. I tillegg ble han vraket til laget i dag. Dette var utrolig fortjent, sier Pål Arne «Paco» Johansen til VG.

Matchvinneren selv feiret som Cristiano Ronaldo og var høyt oppe etter kampen.

– Det var fantastisk. Familien kom hit i går etter at vi hadde vært borte fra hverandre i tre måneder. De er her på besøk, og det at jeg kunne gjøre dette med dem på tribunen, var utrolig, sier Jevtovic til VG.

Han forteller at den breiale feiringen ikke var tilfeldig.

– Den kom i stand etter at jeg spilte fotball med sønnen min i går. Han ville at jeg skulle feire som Ronaldo. Det var nok artig for ham, sier den tidligere RBK- og Bodø/Glimt-vingen.

Forrige gang Viking tapte en bortekamp var i fjor sommer, mot Odd i Skien. Heller ikke denne gangen fikk rogalendingene en enkel reise.

I sin første kamp fra start for Odd, var det Mikael Norø Ingebrigtsen som sendte vertene i ledelsen. Da det glapp i det vanligvis solide Viking-forsvaret, viste tromsøværingen seg nådeløs.

Fra 16-meteren sendte han ballen på en knallhard tur inn i nettmaskene, utagbart for Viking-keeper Patrik Gunnarsson.

Det så lenge ut til å bli den avgjørende scoringen, men to minutter før full tid dukket innbytter Kevin Kabran opp og utlignet for gjestene.

Men heller ikke det ble avgjørelsen. For fem minutter på overtid var det en annen innbytter som ble kampavgjørende. Milan Jevtovic fanget nedfallsfrukten i feltet og sørget for tre poeng til hjemmelaget.

– Dette er kanskje det kjedeligste med fotball. Å tape helt på tampen er utrolig surt, oppsummerer Viking-kaptein Veton Berisha overfor VG.

Spissen har til gode å finne nettmaskene denne sesongen, men lar seg ikke bekymre av den grunn.

– Nei, det bekymrer meg ikke. Nå har jeg to målgivende hittil. Scoringene kommer, sier Berisha, som fremdeles lover et tosifret antall målpoeng denne sesongen uten at han vil være konkret.

JUBEL: Mikael Norø Ingebrigtsen scoret sitt første mål for Odd.

Zlatko Tripic ble matchvinner i Vikings to første kamper denne sesongen, og var nære å gi gjestene en drømmestart mot Odd. Stjerneangriperen lusket på bakerste stolpe, hvor han banket til på hel volley. Leopold Wahlstedt var årvåken og sørget for fortsatt balanse i regnskapet.

Pål Arne «Paco» Johansens Odd fremsto som ballspillende og kloke, og var hakket hvassere enn bortelaget før pause. Vertene hadde ballen mesteparten av tiden, uten at det resulterte i en flust av sjanser.

Et hodestøt fra Tobias Lauritsen og en himmelhøy halvvolley fra kloss hold fra Espen Ruud, var det nærmeste de sorte og hvite kom scoring før sidebytte.

De fremmøtte på Skagerak Arena fryktet det verste da Veton Berisha kom alene med keeper i starten av andre omgang, men stjernespissen har ennå ikke scoret i Eliteserien denne sesongen.

Tripic fikk også muligheten alene med keeper, men det ville seg ikke for han heller. Da tok innbytter Kabran ansvar og trillet ballen presist i det lengste hjørnet etter en periode med stort press fra gjestene.

I en kamp der begge lag kunne gått seirende ut, var det Jevtovic som fikk æren av å sette den kampavgjørende scoringen. Da tok det fullstendig av på Skagerak Arena.

Mandagskampen mot Odd var starten på en hektisk og tøff uke for Viking. Torsdag møter de Bodø/Glimt i semifinalen i cupen, før samme lag kommer på besøk til Stavanger for eliteseriefotball på søndag.